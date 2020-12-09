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Webo'ya ırkçılık yapan 'dan açıklama geldi!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 'in 'ye konuk olduğu zorlu mücadelenin 14. dakikasında Webo, 4. hakemin ırkçı saldırısına uğramıştı. Müsabaka bu olayın ardından bu akşama ertelendi. Turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçılık yapan 'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.12.2020 16:39 Son Güncelleme: 9.12.2020 16:40 ABONE OL
Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

'nin 'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında 4. hakem Constantin , turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

WEBO'YA KIRMIZI KART ÇIKMIŞTI

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo gördü. Bu esnada 4. hakemin ırkçı sözleri ise ortalığı karıştırdı.

Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

ÖNCE BAŞAKŞEHİR ARDINDAN PSG SAHAYI TERK ETTİ

Uzun süren tartışmanın ardından delegesi sahaya inerken, iki takım da soyunma odasına gitti. Mbappe, Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da bu yönde teşvik etti. 'li Mbappe'nin, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem için "Biz bu adamla oynayamayız" dediği belirtildi.

Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

DEMBA BA'NIN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Dördüncü hakem 'nun üzerine yürüyen hakeme, "Hiç bir zaman 'Bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'Bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo'dan 'Bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Teknik Direktörü da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.

Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

MAÇIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Takımlar içeri gittikten sonra uzun süren bir bekleyiş ve görüşme trafiği oldu. Başakşehirli futbolcular, 'nun gönderilmesini aksi takdirde maça çıkmayacaklarını iletti. Uzun bekleyiş sonrası maçın yeni hakemlerle bugün TSİ 20:55'te kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırıldı.

Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

KART UEFA TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcisi Saint-Germain ile oynadıkları maçta gören yardımcı antrenörleri 'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

İLK SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ

4. hakemin 'ya yaptığı ilk savunmada, "Ben negro değil, negru dedim. Rumencede negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

SKANDAL HAKEMDEN AÇIKLAMA GELDİ

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan haberde, maçının 4. hakemi 'nun konu hakkında yaptığı açıklamaya yer verildi.

Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

Coltescu, "Ben sadece iyi olmaya çalışıyorum. Bugünlerde hiçbir siteden haber okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir" dedi.

Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

Coltescu'nun bu açıklamaları, sosyal medyada birçok Türk futbolsever tarafından büyük tepki gördü. (Fotomaç)

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Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!
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