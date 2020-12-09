Webo'ya ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

PSG'nin Başakşehir'i konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu, turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.
WEBO'YA KIRMIZI KART ÇIKMIŞTI
Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo kırmızı kart gördü. Bu esnada 4. hakemin ırkçı sözleri ise ortalığı karıştırdı.
ÖNCE BAŞAKŞEHİR ARDINDAN PSG SAHAYI TERK ETTİ
Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da soyunma odasına gitti. Mbappe, Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da bu yönde teşvik etti. PSG'li Mbappe'nin, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem için "Biz bu adamla oynayamayız" dediği belirtildi.
DEMBA BA'NIN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU
Dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba hakeme, "Hiç bir zaman 'Bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'Bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo'dan 'Bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.
MAÇIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ
Takımlar içeri gittikten sonra uzun süren bir bekleyiş ve görüşme trafiği oldu. Başakşehirli futbolcular, Sebastian Coltescu'nun gönderilmesini aksi takdirde maça çıkmayacaklarını iletti. Uzun bekleyiş sonrası maçın yeni hakemlerle bugün TSİ 20:55'te kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırıldı.
KART UEFA TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ
Öte yandan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.
İLK SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ
4. hakemin UEFA'ya yaptığı ilk savunmada, "Ben negro değil, negru dedim. Rumencede negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.
SKANDAL HAKEMDEN AÇIKLAMA GELDİ
İspanyol gazetesi AS'ta yer alan haberde, Başakşehir – PSG maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun konu hakkında yaptığı açıklamaya yer verildi.
Coltescu, "Ben sadece iyi olmaya çalışıyorum. Bugünlerde hiçbir siteden haber okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir" dedi.
Coltescu'nun bu açıklamaları, sosyal medyada birçok Türk futbolsever tarafından büyük tepki gördü. (Fotomaç)