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Haaland'ın yeni takımı belli oluyor!

ekibi Salzburg ile Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansın ardından yıldızlaşan , forması ile de durdurulamıyor. Norveçli 20'lik yıldızın yeni adresi için 3 takım aday konumda...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 18:13 ABONE OL
Haaland'ın yeni takımı belli oluyor!

Erling Haaland, Norveç'in son yıllarda Avrupa futbol piyasasına sunduğu en önemli yıldız konumunda. Avusturya ekibi Salzburg'daki sıra dışı performansı sonrası 'açık artırmaya' çıktığı Avrupa piyasasında Dortmund'un kapısından içeri giren genç yıldız, Almanya macerasını çok uzatmayacağa benziyor. Bundesliga'da 2. sezonunu geçiren Haaland, 75 milyon Euro'luk yüksek bonservis bedeline rağmen Avrupa'nın devlerinin yakın ilgisinde.

Önümüzdeki sezon forvet hattını daha da güçlendirmeyi planlayan üç dev: Liverpool, Manchester United ve Real Madrid Haaland'la yakından ilgileniyor. Henüz 20 yaşında olan ve ancak güçlü fiziğiyle zaman zaman rakip stoperleri ezebilen Haaland'ın bedeli üç kulüp tarafından da ödenebilecek cinsten. Liverpool da Manchester da Real de hücum hattı için 75 milyon Euro'luk bir bütçe harcama potansiyeline sahip.

JURGEN KLOPP FAKTÖRÜ

Burada olası bir transferi belirleyecek faktör ise Erling Haaland'ın kişisel düşüncesi olacak. Genç yıldız, bir anlamda üç kulüp ya da yeni talipliler çıktığı takdirde, bir tercih yapma imkanına sahip olacak. Maddi unsurların yanı sıra Haaland'ın mevcut performansını aynı düzeyde tutabileceği bir ligi tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Elbette, transfer olacağı kulüpteki teknik adamın kendisi ile ilgili planları da hayli önemli. Bu bakımdan değerlendirildiğinde Jürgen Klopp föktörü nedeniyle Liverpool bir adım önde gibi duruyor. (Fanatik)

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Haaland'ın yeni takımı belli oluyor!
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