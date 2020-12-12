Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

0-0 | MAÇ SONUCU

'in 12. haftasında , deplasmanda 'la 0-0 berabere kaldı. yönetiminde 4 maça çıkan Bordo-mavili ekip, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken bu süreçte 8 puan topladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 15:02 Son Güncelleme: 12.12.2020 18:09 ABONE OL
Kayserispor 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'a konuk oldu.

İki takım da 90 dakika boyunca girdiği pozisyonları değerlendiremezken maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 bitti.

Bu sonuçla Abdullah Avcı yönetiminde 4 maçta 8 puan toplayan Trabzonspor, puanını 14 yaptı. Kayserispor ise 10 puana ulaştı.

Hes Kablo Kayserispor: 0 - Trabzonspor 0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behic, Fernandes (Dk. 68 Hasan Hüseyin Acar), Kvrzic, Lennon, Henrique (Dk. 88 Alibec), İlhan Parlak (Dk. 67 Muğdat Çelik)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 46 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate (Dk. 46 Afobe), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 68 Yusuf Sarı), Ekuban

Sarı kartlar: Dk. 10 Pereira, Dk 57 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 67 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada hızlı gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında topla buluşan Henrique ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak attığı şutta meşin yuvarlak kelecide kaldı.

10. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı.

13. dakikada Trabzonspor köşe vuruşu kazandı. Baker'in ortasında topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada ceza sahası dışında Bilal Başacıkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top kalecinin üzerine gitti.

44. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topa ceza alanında Sapunaru'nun sert şutunu kale çizgisinde savunma oyuncusu Marlon çıkarttı.

Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Ekuban ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün sert şutunda top defansa çarptı.

58. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in ceza sahası içine gönderdiği topu kaleci Uğurcan Çakır uzanarak kontrol etti.

65. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aziz Behic topu Fernandes'e gönderdi. Fernandes'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci kornere gönderdi.

78. dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Lopes ceza sahası içinde takım arkadaşlarına pas verdi. Defansın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak yeniden Lopes'in önüne düştü. Lopes'in korner çizgisinden gelişine vurduğu topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı bu hafta devam edecek yasakları duyurdu
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Alişan ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı! Liposuction skandalı hayatını değiştirdi!
Son dakika: Türkiye'de Çin aşısı yaptıran doktorun antikor sonucu çıktı!
SON DAKİKA: Sosyal medya bunu konuşuyor! İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı! Ayrılığın sebebi…
Son dakika haberler: Koronavirüs uyarısı korkuttu! Uzman isim ‘Eski haline döndürmek mümkün olmaz’ diyerek açıkladı
Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs aşısı seferberliği başladı! İlçelere kadar tek tek plan hazır...
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması: 2020 2021 Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi: Emekli, memur, polis, hemşire ve öğretmen maaşları - 2021 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: 12-13 Aralık Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?
O isim Masterchef'te şampiyonluğa aday gösteriliyordu! Elenecek isim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA