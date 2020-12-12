Kayserispor 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'a konuk oldu.
İki takım da 90 dakika boyunca girdiği pozisyonları değerlendiremezken maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 bitti.
Bu sonuçla Abdullah Avcı yönetiminde 4 maçta 8 puan toplayan Trabzonspor, puanını 14 yaptı. Kayserispor ise 10 puana ulaştı.
Hes Kablo Kayserispor: 0 - Trabzonspor 0
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behic, Fernandes (Dk. 68 Hasan Hüseyin Acar), Kvrzic, Lennon, Henrique (Dk. 88 Alibec), İlhan Parlak (Dk. 67 Muğdat Çelik)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 46 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate (Dk. 46 Afobe), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 68 Yusuf Sarı), Ekuban
Sarı kartlar: Dk. 10 Pereira, Dk 57 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 67 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada hızlı gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında topla buluşan Henrique ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak attığı şutta meşin yuvarlak kelecide kaldı.
10. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı.
13. dakikada Trabzonspor köşe vuruşu kazandı. Baker'in ortasında topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
23. dakikada ceza sahası dışında Bilal Başacıkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top kalecinin üzerine gitti.
44. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topa ceza alanında Sapunaru'nun sert şutunu kale çizgisinde savunma oyuncusu Marlon çıkarttı.
Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
52. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Ekuban ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün sert şutunda top defansa çarptı.
58. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in ceza sahası içine gönderdiği topu kaleci Uğurcan Çakır uzanarak kontrol etti.
65. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aziz Behic topu Fernandes'e gönderdi. Fernandes'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci kornere gönderdi.
78. dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Lopes ceza sahası içinde takım arkadaşlarına pas verdi. Defansın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak yeniden Lopes'in önüne düştü. Lopes'in korner çizgisinden gelişine vurduğu topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.