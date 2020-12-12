Muslera Galatasaray'a imza atıyor! İşte yeni maaşı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray ocak ayında iç transferde 2 önemli yıldızı ile de imzaları atacak. Sarı kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Emre Akbaba ve takım kaptanı Fernando Muslera'nın kontratını yenileyecek.
Ayrıca yeni tip koronavirüs salgının yarattığı ekonomik sıkıntının etkilerini azaltmak için pandemi nedeniyle kulübün talep ettiği indirimi hiç düşünmeden kabul eden iki isim de yeni sözleşmesinde indirime gidecek.
Hem Fernando Muslera hem de Emre Akbaba Galatasaray ile imzalayacakları yeni kontratlarında yüzde 30'un üzerinde fedakârlık yapacak. İki oyuncunun bu tavırlarıyla takım arkadaşlarına örnek olması bekleniyor.
2021 Mayıs ayında kontratı sona erecek olan Muslera'nın 3 milyon 575 bin euro olan garanti ücretinde pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gidilerek bu rakam 3 milyon euro'ya düşürülmüştü.
6 aydır sahalardan uzak kalan Uruguaylı kaleciye Galatasaray'ın 2 yıllık yeni sözleşme ve garanti ücretinin de 2.2 milyon euro'ya düşürülerek imzaları atmayı planladığı öğrenildi. Böylelikle Muslera devre arasında kaptanlık bandını taktığı Galatasaray ile sözleşmesini yenileyerek sahalara geri dönecek.
1 milyon 750 bin euro garanti ücreti olan ancak sözleşmesindeki döviz kuru sabitlenen Emre Akbaba'nın ücreti artık TL'ye çevrilecek. Türk Lirası üzerinden yeni sözleşme sunulacak olan Emre'ye 7.5 milyon TL garanti ücret teklif edilmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte Fatih Terim'in her zaman verim almak istediği ve kazanmaya çalıştığı Belhanda ile alakalı karar önümüzdeki haftalarda verilecek. Faslı oyuncunun da garanti ücretinin düşürülerek yeni sözleşme imzalanması masadaki alternatiflerden biri. (Hürriyet)