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Muslera 'a imza atıyor! İşte yeni maaşı

Devre arası takıma yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcayan yönetimi, bir taraftan da iç çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Muslera ve Akbaba ile yakın zamanda yeni kontrat imzalanacak. İki yıldızla da anlaşma sağlanırken, oyuncuların yeni maaşları da belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 11:48 Son Güncelleme: 12.12.2020 11:54 ABONE OL
Muslera Galatasaray'a imza atıyor! İşte yeni maaşı

Ara döneminde kadrosunu güçlendirecek olan ocak ayında iç transferde 2 önemli yıldızı ile de imzaları atacak. Sarı kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Akbaba ve takım kaptanı 'nın kontratını yenileyecek.

Muslera Galatasaray'a imza atıyor! İşte yeni maaşı

Ayrıca yeni tip koronavirüs salgının yarattığı ekonomik sıkıntının etkilerini azaltmak için pandemi nedeniyle kulübün talep ettiği indirimi hiç düşünmeden kabul eden iki isim de yeni sözleşmesinde indirime gidecek.

Muslera Galatasaray'a imza atıyor! İşte yeni maaşı

Hem hem de Akbaba ile imzalayacakları yeni kontratlarında yüzde 30'un üzerinde fedakârlık yapacak. İki oyuncunun bu tavırlarıyla takım arkadaşlarına örnek olması bekleniyor.

Muslera Galatasaray'a imza atıyor! İşte yeni maaşı

2021 Mayıs ayında kontratı sona erecek olan Muslera'nın 3 milyon 575 bin euro olan garanti ücretinde pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gidilerek bu rakam 3 milyon euro'ya düşürülmüştü.

Muslera Galatasaray'a imza atıyor! İşte yeni maaşı

6 aydır sahalardan uzak kalan Uruguaylı kaleciye 'ın 2 yıllık yeni sözleşme ve garanti ücretinin de 2.2 milyon euro'ya düşürülerek imzaları atmayı planladığı öğrenildi. Böylelikle Muslera devre arasında kaptanlık bandını taktığı ile sözleşmesini yenileyerek sahalara geri dönecek.

Muslera Galatasaray'a imza atıyor! İşte yeni maaşı

G.Saray taraftarının 'Cimbom'un çocuğu' tezahüratını yaptığı Akbaba da yuvasında kalacak. Babel, Arda, gibi yıldızların yokluğunda eline geçen şansı iyi kullanan Emre kendisine olan güveni de yeniden tazeledi.

Muslera Galatasaray'a imza atıyor! İşte yeni maaşı

1 milyon 750 bin euro garanti ücreti olan ancak sözleşmesindeki döviz kuru sabitlenen Akbaba'nın ücreti artık TL'ye çevrilecek. Türk Lirası üzerinden yeni sözleşme sunulacak olan Emre'ye 7.5 milyon TL garanti ücret teklif edilmesi bekleniyor.

Muslera Galatasaray'a imza atıyor! İşte yeni maaşı

'da kontratı bitecek olan bir diğer isim için ise henüz kesin karar verilmedi.

Muslera Galatasaray'a imza atıyor! İşte yeni maaşı

Sarı-kırmızılı kulüpte 'in her zaman verim almak istediği ve kazanmaya çalıştığı ile alakalı karar önümüzdeki haftalarda verilecek. Faslı oyuncunun da garanti ücretinin düşürülerek yeni sözleşme imzalanması masadaki alternatiflerden biri. (Hürriyet)

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Muslera Galatasaray'a imza atıyor! İşte yeni maaşı
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