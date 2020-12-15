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'a yeni !

'in şampiyonluk adaylarından olan , için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar 'yı elden çıkartmak isterken, sürpriz bir gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 01:11 ABONE OL
Galatasaray'a yeni 10 numara!

Ara dönemine artık kısa bir süre kaldı ve 'da transfer çalışmaları hızlandı.

Galatasaray'a yeni 10 numara!

Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonunda Younes 'nın sözleşmesi sona eriyor ve Faslı oyuncu ile yeni sözleşme yapılması şimdilik beklenmiyor.

Galatasaray'a yeni 10 numara!

Bu nedenle Younes 'nın devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşmelere başladığı belirtilirken bu aşamada de boş durmuyor.

Galatasaray'a yeni 10 numara!

Tecrübeli teknik adam uzun süredir özellikle potansiyeli olan genç 10 numaralar hakkında bilgi topluyor.

Galatasaray'a yeni 10 numara!

ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Vlasıc, Brahim Diaz, Zaniolo ve Yusuf Yazıcı'yı hayranlıkla izliyor. Böyle hazır bir oyuncu bulması durumunda önümüzdeki 3 yıl içinde Avrupa'da başarılı olma planını hayata geçirebileceğine inanıyor.

Galatasaray'a yeni 10 numara!

Ancak bu isimlere yaklaşmak söz konusu değil. Bu yüzden de genç ve önü açık olan 'ü gündemine aldı.

Galatasaray'a yeni 10 numara!

20 yaşındaki futbolcunun her hareketi scout ekibi tarafından takip edilirken ocak ayında Younes 'nın durumuna göre Brondby ile temasa geçilmesi planlanıyor.

Galatasaray'a yeni 10 numara!

PARLADI

BU sezon A takıma takıma dahil olan , dikkat çeken bir çıkışa imza attı. 20 yaşındaki futbolcu, oynadığı 12 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı.

Galatasaray'a yeni 10 numara!

Danimarkalı genç yıldızın 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ve maliyeti yükselmeden transferi bitirmeyi hedefliyor. (Fotomaç)

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Galatasaray'a yeni 10 numara!
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