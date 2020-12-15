Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kupada sahne Aslan'ın! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbilriği maçı 11'leri

Kupada sahne Aslan'ın! İşte - Darıca Gençlerbilriği maçı 11'leri

'nda 5. tur mücadeleleri başlıyor. Sarı-kırmızılılar sahasında 'ni konuk edecek. Karşılaşma öncesinde 'ın sahaya çıkacağı 11 de netleşti...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 01:11 ABONE OL
Kupada sahne Aslan'ın! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbilriği maçı 11'leri

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak. Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

YEDEKLER SAHAYA

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Saracchi, Falcao ve Ryan Babel ile corona virüsü testi pozitif çıkan Kerem bugün forma giyemeyecek. Fatih Terim'in Darıca Gençlerbirliği karşısında az süre alan futbolcularından kurulu bir kadro çıkarması bekleniyor. Corona virüsü atlatan Okan Kocuk, Arda Turan, Omar ve Younes Belhanda ile sakatlıktan dönen Luyindama ve Etebo bugün oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: OKAN, OMAR, LUYINDAMA, DONK, E.TAŞDEMIR, ETEBO, BELHANDA, ÖMER, ARDA, SEKIDIKA, ALi YAVUZ

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: ALI ALPER, SAMET, YUSUF, BERAT, SELMAN, METIN, H. İBRAHIM, ÇAĞRI, NEBI, BAHA, ERDEM

NASIL GELDİ?

Kupaya 2. turdan giren Darıca Gençlerbirliği, önce Belediye Kütahyaspor'u eledi. Üçüncü turda Zonguldak Kömürspor'u geçen sarıyeşilli ekip, 4. turda ise TFF 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kupa dışına itti.

DİPNOT

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurmuştu... İçişleri Genelgesi ile yüz yüze eğitim kararı illere gönderildi!
Asgari ücret zammı hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Yeni yıl asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Kritik bilgiler...
Son dakika haberi: Sosyete kasabı Nusret Gökçe 850 bin TL ile çalışacak eleman arıyor! Yalnızca iki şartı var...
SON DAKİKA: Sıfır otomobil almak isteyenler müjde! Sıfır araçlarda indirimli yeni fiyat listesi açıklandı! İşte Aralık ayı fiyatları...
Son dakika haberler: İYİ Parti'yi sarsan yasak aşk skandalında yeni gelişme! Üstsüz fotoğraflardan sonra yalanlar ortaya çıktı...
Son Dakika Haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 açıklaması! Koronavirüs vaka sayısında düşüşün olduğu o şehirler...
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında SON DAKİKA kararı! Mahkeme ilan etti...
E devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Esnafa son dakika kira desteği müjdesi: 1000 TL kira yardımı (hibe desteği) başvurusu nasıl yapılır, hibe desteği kimlere verilecek?
Alişan'ın hamile eşi Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Buse Varol'un Bir Başkadır Meryem taklidi kırdı geçirdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kupada sahne Aslan'ın! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbilriği maçı 11'leri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA