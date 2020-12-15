Kupada sahne Aslan'ın! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbilriği maçı 11'leri

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak. Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

YEDEKLER SAHAYA

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Saracchi, Falcao ve Ryan Babel ile corona virüsü testi pozitif çıkan Kerem bugün forma giyemeyecek. Fatih Terim'in Darıca Gençlerbirliği karşısında az süre alan futbolcularından kurulu bir kadro çıkarması bekleniyor. Corona virüsü atlatan Okan Kocuk, Arda Turan, Omar ve Younes Belhanda ile sakatlıktan dönen Luyindama ve Etebo bugün oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: OKAN, OMAR, LUYINDAMA, DONK, E.TAŞDEMIR, ETEBO, BELHANDA, ÖMER, ARDA, SEKIDIKA, ALi YAVUZ

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: ALI ALPER, SAMET, YUSUF, BERAT, SELMAN, METIN, H. İBRAHIM, ÇAĞRI, NEBI, BAHA, ERDEM

NASIL GELDİ?

Kupaya 2. turdan giren Darıca Gençlerbirliği, önce Belediye Kütahyaspor'u eledi. Üçüncü turda Zonguldak Kömürspor'u geçen sarıyeşilli ekip, 4. turda ise TFF 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kupa dışına itti.

DİPNOT

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.