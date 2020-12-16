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Asist gol ! Lille'i taşımaya devam ediyorlar

1 ekiplerinden Lille forması giyen ve , 15. haftada oynanan maçını da boş geçmediler. Sezon başından bu yana Fransız ekibinin gol yükünü çeken isimlerin başında olan Yusuf yine skora katkı verirken, asist Zeki'den geldi...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 23:29 Son Güncelleme: 16.12.2020 23:36 ABONE OL
Asist Zeki Çelik gol Yusuf Yazıcı! Lille'i taşımaya devam ediyorlar

Milli yıldızlarımız Fransa'yı sallamaya devam ediyor. Ligue 1 15. hafta karşılaşmasında Dijon ile deplasmanda karşı karşıya gelen Lille, rakibini 2-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Zeki Çelik'in asistinde Yusuf Yazıcı ve 90+3. dakikada Timothy Weah attı. Bu sonuçla Lille, puanını 32'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.

Yusuf Yazıcı 20. resmi maçında 11. golünü kaydetti. Zeki Çelik'in 12 maçta 2, Burak Yılmaz'ın ise 18 maçta 8 golü var.

Lille, Ligue 1'in 16. haftasında PSG'yi konuk edecek. Dijon ise aynı haftada sahasında Monaco ile karşılaşacak.

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Asist Zeki Çelik gol Yusuf Yazıcı! Lille'i taşımaya devam ediyorlar
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