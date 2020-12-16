Fenerbahçe'nin gözdesi Juan Jesus gemileri yaktı!

Son dakika Fenerbahçetransfer haberleri... Roma’da ilk 11’de şans bulamayan Juan Jesus, İtalyan ekibinden ayrılmayı kafasına koydu. Fenerbahçe de Brezilyalı ile transferi için temas kurdu.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 01:06ABONE OL
Juan Jesus'ta Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme… Roma'da ligde 11'de forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper, ocakta takımından ayrılma kararı aldı. 29 yaşındaki stoperle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe de bunun üzerine Brezilyalı ile menajeri aracılığıyla temas kurdu. Takvim'in haberine göre Jesus'a kısa süre içinde teklif yapılacağı öğrenildi.