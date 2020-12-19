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ile tartıştı! İşte yaşananlar...

'in 13. haftasında FK ile karşılaşan 'de, Yandaş ve saha içinde tartıştı. Bunun üzerine 'un yanına giden Mert Hakan, takım arkadaşını hocasına şikayet etti. İşte o sözler ve yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 20:10 Son Güncelleme: 19.12.2020 20:14 ABONE OL
Mert Hakan Ferdi Kadıoğlu ile tartıştı! İşte yaşananlar...

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya konuk olduğu maçta Mert Hakan Yandaş ile Ferdi Kadıoğlu arasında şok bir tartışma yaşandı. Yaşanan bu tartışma sonrası Mert Hakan Yandaş, Erol Bulut ile de konuştu.

Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı saha içi anlaşmazlıklar sonrası sinirlendi ve takım arkadaşıyla konuştu. Ferdi ile bir süre tartışan Mert Hakan daha sonra hocası Erol Bulut'un yanına gitti.

Dimitrios Pelkas'ın golü sonrası Erol Bulut'un yanına giden Mert Hakan, 'Hocam vallahi böyle olmaz' dedi.

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Mert Hakan Ferdi Kadıoğlu ile tartıştı! İşte yaşananlar...
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