Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın zirvede! İşte o istatistik

Beşiktaş, bu sezonda bir ara zorlansa da son 6 haftada 5 galibiyet alıp zirvenin ortağı oldu. Beşiktaş böylece Sergen Yalçın göreve geldiği günden beri yapılan puan durumunda ligin puan farkı ile lideri oldu. Beşiktaş aynı zamanda en çok gol atan takım unvanını da kazandı