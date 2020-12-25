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zirvede! İşte o istatistik

Geçtiğimiz sezonun ortasında 'ın başına geçen , gösterdiği performansla diğer teknik adamlara göre iyi bir grafik çizdi. İşte Yalçın'ı zirveye taşıyan o istatistiği...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:14 Son Güncelleme: 25.12.2020 10:39 ABONE OL
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın zirvede! İşte o istatistik

'ın olarak ilk maçına 1 Şubat 2020'de Ç.Rizespor deplasmanında çıktı. Siyah-beyazlıların artık efsaneleşen ismi ile ilk maçını kazanan Beşiktaş, geçen sezon görev yaptığı 15 lig maçında 3.sıraya çıkıp ve Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti almıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın zirvede! İşte o istatistik

, bu sezonda bir ara zorlansa da son 6 haftada 5 galibiyet alıp zirvenin ortağı oldu. Beşiktaş böylece göreve geldiği günden beri yapılan puan durumunda ligin puan farkı ile lideri oldu. Beşiktaş aynı zamanda en çok gol atan takım unvanını da kazandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın zirvede! İşte o istatistik

GALATASARAY'A 8 PUAN, FENERBAHÇE'YE 15 PUAN
Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan takımların önemli zorluklar yaşadığı bu dönemde Beşiktyaş 57 puan toplarken Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a 8 puan, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ise 15 puan fark attı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın zirvede! İşte o istatistik

Geçen sezon zirve yarışı yapan Trabzonspor bu dönemde 30 maça çıkıp 50 puan alırken Başakşehir ise bu sezon yaşadığı düşüşle 48 puanda kaldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın zirvede! İşte o istatistik

PUAN ORTALAMASINDA DA RAKİPLERİNİ GEÇTİ
Fanatik'in haberine göre 28 maçta 57 puanla 2,04 puan ortalaması yakalayıp şampiyonluk yaşayan takımların seviyesinde devam ederken örneğin bu sezon ilk kez teknik adam olarak görev yapan Çağdaş Atan'ı geçti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın zirvede! İşte o istatistik

Alanyaspor bu sezon 1,93 ortalama yakalarken belli bir maç seviyesinin üzerindeki teknik adamlar 2,00 ortalamasının altında kaldı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın zirvede! İşte o istatistik
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