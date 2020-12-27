Fırtına değil çağlayan

Cimbom, bu sonuçla bordo-mavili takıma Avcı yönetimindeki ilk mağlubiyetini tattırdısezon ligin ilk yarısında 17 haftayı 27 puanla 7.sırada bitiren G.Saray bu sezon 14 maçta 29 puana ulaştı ve zirveye oturdu.bu sezon İstanbul dışında çıktığı 4 deplasmandan da galibiyetle döndü. Erzurum, Sivasspor ve Çaykur Rize'den sonra Trabzon'da kazanan Cimbom, geçen sezon İstanbul dışında 34 haftada sadece 3 galibiyet elde etmişti.Kadıköy'de 21 yıllık hasrete son veren, Başakşehir'i deplasmanda 5 yıl sonra yenen Galatasaray, Trabzonspor'u 2017'de açılan yeni stadında ilk kez mağlup etti. Terim yönetiminde bir olumsuz seri daha son buldu.bu sezon 14 maçın 6'sında kalesini gole kapattı. Alanyaspor'dan sonra 10 golle ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar +15 averajla ligin en iyisi.Dün akşamki mücadelede ağları havalandırmayı başaran Arda Turan, kariyeri boyunca en fazla golü Trabzonspor ve Sivasspor'a attı. İki takıma karşı 7'şer gol bulan sarı-kırmızılı ekibin kaptanı, İspanya'da forma giydiği dönemde Rayo Vallecano filelerini de 5 kez sarsmıştı. Öte yandan Arda, Süper Lig'de 4087 gün (Ekim 2009) sonra Trabzonspor'a gol attı.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Term'in yokluğunda kulübede bulunan yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonrası şu açıklamalarda bulundu: "Zor bir deplasmandı. Beklediğimizden daha kolay geçti. Rakip daha çok uzun topla çıkmayı denedi. Dönen topları doğru pozisyonda, doğru yerleşimle aldık.Taylan'ın yanı sıra bizde zaten birçok arkadaşımız eksik. Hangi arkadaşımıza görev verilse en iyi şekilde yapacaklardır. Yılın son maçıydı.Younes Belhanda, "Buraya 4. gelişim. İlk kez kazandık. Takımımla gurur duyuyorum" dedi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncu "Kalmak isterim ama benim elimde olan bir şey değil" diye konuştu.