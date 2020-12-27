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kendini aştı! İşte o istatistik

'de oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet alan , sadece Karagümrük'e yenildi. Sarı-kırmızılı takım bu 9 maçta 22 puan toplayarak toplamda 29 puana ulaştı ve zirveye yerleşti. Cimbom, bu sezon birçok alanda da kendini aştı ve yeni rekorlara imza attı. Özellikle deplasmandaki başarılı grafik dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 20:23 Son Güncelleme: 27.12.2020 20:25 ABONE OL
Galatasaray kendini aştı! İşte o istatistik

'in 15. haftasında deplasmanda 'u 2-0 yenen , bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Galatasaray kendini aştı! İşte o istatistik

Ligde son dönemlerde dış sahada etkisiz performans sergileyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon rakip sahada elde ettiği iyi sonuçlarla puanları topluyor.

Galatasaray kendini aştı! İşte o istatistik

Geride kalan 15 haftanın birini bay geçen , sahasında ve deplasmanda yedişer maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 14 puan topladı. 'in öğrencileri, dış sahada ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan elde etti.

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Galatasaray kendini aştı! İşte o istatistik

Deplasmanda iç sahaya göre 1 puan fazla alan , bu performansıyla hem taraftarının yüzünü güldürdü hem de zirve yarışında yer aldı.

Galatasaray kendini aştı! İşte o istatistik

DEPLASMANDA DAHA FAZLA GOL ATTI

, deplasmanda ev sahibi olduğu maçlara göre daha fazla gol sevinci yaşadı. Stadı'ndaki müsabakalarda 12 gol atıp 5 gol yiyen sarı-kırmızılılar, dış sahada 13 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray kendini aştı! İşte o istatistik

SON 6 SEZONUN EN İYİ DIŞ SAHA PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda son 6 sezonun en iyi performansını sergiliyor. 'de bu sezon rakip sahada çıktığı 7 maçta 15 puan elde eden , son dönemlerdeki en iyi deplasman performansına imza attı.

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Galatasaray kendini aştı! İşte o istatistik

Son olarak 2014-2015 sezonunda deplasmanda çıktığı ilk 7 müsabakada 15 puan alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki dönemde dış sahada yaşadığı sorunlarla dikkati çekti. , rakip sahadaki ilk 7 deplasman maçı dikkate alındığında 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017'de 14, 2017-2018'de 10, 2018-2019 ve 2019-2020'de 9 puan aldı.

Galatasaray kendini aştı! İşte o istatistik

GEÇEN SEZONUN GALİBİYET SAYISINI YAKALADI

'in öğrencileri, geçen sezon deplasmandaki 17 maçta elde ettiği galibiyet sayısına 7 müsabakada ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda dış sahadaki 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Galatasaray kendini aştı! İşte o istatistik

, bu sezon bu galibiyet sayısını ilk 7 mücadelede elde etti.

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Galatasaray kendini aştı! İşte o istatistik

, 17 deplasman maçında 4 kez kazanabildiği 2015-2016 sezonunu da geride bıraktı.

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Galatasaray kendini aştı! İşte o istatistik
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