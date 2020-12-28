İçinde ukde kalmadı!

Geçen sezon Adem Büyük'ten maksimum katkıyı alan Fatih Terim, bu kez şapkadan Oğulcan Çağlayan'ı çıkardı. Oğulcan'ın ilk golü hazırladığı, ikinciyi attığı Trabzonspor maçındaki performansı, Terim için sürpriz değil! İmparator, 7 sene önce Ünal Aysal yüzünden Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalmasaydı, Florya'ya gelen Oğulcan Çağlayan'ı altyapıdan A Takım'a çıkaracaktı.

Geçen sezonun sonuna doğru Rizespor'la sözleşmesini fesheden Oğulcan, serbest kaldıktan sonra Fenerbahçe'den teklif aldı. Ancak 2013 yazında yaşananları unutmamış ve Galatasaray'la ilgili içinde ukde kalmıştı. Fatih Terim ısrarcı olunca bu transfer gerçekleşti.



DOĞRU ZAMANI BEKLEDİ

Terim, Taylan Antalyalı gibi Oğulcan Çağlayan için de doğru zamanı bekledi ve 24 yaşındaki hücum oyuncusunu ilk 2 hafta kadroya bile almadı. Zamanla idman temposuna alışan ve fiziksel olarak iyi duruma gelen Oğulcan, forma şansı gelince hocasını mahcup etmedi.



ZLATAN'IM BENİM!

Trabzon'da attığı golle siftah yapan ve formsuz Falcao ile karantinadaki Diagne'nin yokluğunda Fatih Terim'in elini güçlendiren Oğulcan Çağlayan'a övgü üstüne övgü geldi. Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, maç sonrası yaptığı paylaşımında "Zlatan'ım benim be! Maşallah" yorumuyla Oğulcan'ı kutladı.



NE DEDİLER?



ÖMER ÜRÜNDÜL

"Taylan gibi takımın vazgeçilmezi olabilir"

Oğulcan değişik özellikleri olan bir oyuncu. En önemli eksikliği bugüne kadar oynadığı hiçbir takımda sürekli görev alamadığından tam verimli olamıyor. Trabzonspor maçında bana göre Diagne'nin olmaması Galatasaray adına büyük bir şans oldu. Çünkü Diagne ağır yapısıyla Trabzon'un iki stoperi karşısında etkili olamazdı. Ama Oğulcan hareketli yapısıyla bir attırdı, bir de attı. Çünkü fiziki olarak iyi durumda. Bu tip oyuncuların kendilerini geliştirmesi için fazla süre almaları lazım. Kaliteli kadro içinde fazla süre alabilmek için de oynadığı süreleri iyi değerlendireceksin. Örneğin Taylan da geç keşfedildi. Ama şu an takımın vazgeçilmezi oldu.



LEVENT TÜZEMEN

"Oynadıkça güven kazanır"

Oğulcan, Rize'de yakaladığı başarıyla Galatasaray'a transfer oldu. Forma giymek için de uzun süre bekledi. Terim'in verdiği şansı iyi kullandı. Karagümrük maçında kötü oynamasına rağmen Diagne'nin yerine görev yaptığı Trabzonspor maçında ilk golde verdiği topuk pasıyla ön plana çıktı. Attığı golde de vuruş tekniğiyle beğeni kazandı. Oynadıkça güven kazanacaktır. Her oyuncuya büyük takımda bu tür fırsatlar gelmez. Oğulcan kaliteli, iyi bir profesyonel. Trabzon'da sadece attığı golle ön plana çıkmadı, yüzde 92 pas isabetiyle oynaması dikkat çekti. Oğulcan girdiği rekabette ayakta kalmak istiyorsa mücadele performansını yukarı çekmelidir.



BÜLENT TİMURLENK

"Net fotoğraf günü kurtardı"

Yetenekli ve oyun zekası yüksek futbolcular forvet hattının her mevkiinde oynayabilir. Bir mevkide çok iyi değilseniz joker oyuncu olmak, bir takımdaki ömrünüzü de uzatabilir. Ömer Bayram gibi... Oğulcan'dan santrfor olacağına inanmıyorum ama genç yaşında çok çalışarak Alexis Sanchez, Pedro gibi golcü bir kanat oyuncusu olabilir. Terim oyuncularını değişime zorlayan ve yüreklendiren bir hoca. Taylan örneği ortada. Oğulcan kadife ayaklı ama aynı zamanda narin bir futbolcu... Onu en uçta kullandığınızda topu sürekli yerden oynamak zorundasınız. G.Saray'da Diagne ve Falcao flu iken Oğulcan'ın bu net fotoğrafı elbette günü kurtardı ama kulüp ara transferde 'Falcao gidecek mi, kalacak mı' sorusuna cevap bulup kaderini Diagne'nin "günü yaşa" futbol kariyerine mahkum etmemeli...