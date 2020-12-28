Sergen Yalçın'dan flaş açıklama! Attığımız golde topu ben de çıktı gibi gördüm

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Stadyumunda karşılaştı. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 28 yaparak 2. sıraya yükselen ve3'te 3'le giden Beşiktaş, zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Bugün için kazanılacak oyunu oynamaya çalıştık. Oyun sistemimiz çok doğruydu. Performansımız iyi. İyi bir galibiyet aldık. 2020'yi galibiyetle noktaladık. Sivasspor gerçekten güçlü bir takım, önemli bir takım. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Beşiktaş'ın attığı golden önce topun taca çıkıp çıkmadığı tartışılan pozisyonla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Orta gol olmasaydı o pozisyon hiç konuşulmayacaktı. Sonuçta hakem penaltı vermedi. Bu sadece bir taç. 90 dakikayı bir taç pozisyonuna bağlayamazsınız. Topu ben de çıktı gibi gördüm. Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İzdüşümü falan diyorlar. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.