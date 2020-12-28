Takıma özel prim!

5 sene sonra deplasmanda Trabzonspor'u yenen Galatasaray'da soyunma odasından paylaşılan fotoğraf, sarı-kırmızılıların başarısını özetliyor. Oynayan oynamayan tüm oyuncular sarmaş dolaş zafer pozu verirken, yönetimin takımı ödüllendirme kararı aldığı ortaya çıktı. Trabzonspor galibiyetinden ötürü futbolculara yaklaşık 1 milyon TL prim verileceği öğrenildi.

ASLAN ZİRVEDE KALDI

Trabzonspor'u yenerek puanını 29 yapan Galatasaray, Alanyaspor'un kaybetmesiyle yılı lider kapatmayı garantiledi.



ÖMER BAYRAM FORMAYI KAPTI

Trabzon deplasmanında sakatlanan Feghouli'nin yerine oyuna giren Ömer Bayram, geçen sezonki performansını hatırlattı. Oğulcan'a şık bir asist yapan Ömer, Antalyaspor maçına ilk 11 çıkmayı garantiledi. Taylan'ın cezalı olduğu haftada forma giyecek Ömer Bayram dün Florya'da minik oğluyla idman sahasında top oynayıp stres attı.



FEGHOULİ'DE KRİTİK GÜN

Trabzonspor maçının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde zorlanma hissettiği için 33. dakikada oyundan çıkan Feghouli'nin durumunun bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacağı açıklandı. Bu arada Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. Babel kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalışırken, Etebo'nun tedavisine devam edildi.