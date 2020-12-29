Erol Bulut nefes aldı!

Fenerbahçe'de tedavileri tamamlanan futbolcular takıma döndü. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci, dün sabah yapılan antrenmanın tamamında yer aldı. Sarılacivertlilerinbir diğersakat futbolcusuDiego Perottiise idmanın ilk bölümündetakımla çalışıpardından bireyseltedavi ve çalışmasınısürdürdü.
SON TESTLER NEGATİF
Arjantinli oyuncunun takıma dönüşünün kademeli olarak gerçekleşeceği ve Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alacağı belirtildi. Sakat oyuncularıniyileşmesi üst üste gelenKovid-19 vakaları ilesıkıntıya düşen Teknik direktörEro Bulut'u bir nebzeolsun rahattı. Öte yandan dün bir kez daha Samandıra'daki tüm personel ve futbolcular teste tabi tutuldu. Testlerde pozitif vakaya rastanmadı.
OZAN TUFAN İÇİN YARIN KRİTİK GÜN
FENERBAHÇE'DE Başakşehir maçı öncesinde testi pozitif çıkan Ozan Tufan yarın teste girecek. Bu testte sonuç negatif çıkarsa perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başlayabilecek. 10 gündür takımdan uzak olan Ozan, fiziksel olarak hazır görülürse Kasımpaşa maç kadrosuna dahil edilecek. Sarı-lacivertlilerde testleri pozitif çıkan diğer üç futbolcu ise kesin olarak Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacak. Söz konusu isimler, en erken 7 Ocak Perşembe günü oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.
LEMOS'UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
FENERBAHÇE, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Sabah antrenmanın ardından 25 yaşına giren Lemos'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Uruguaylı futbolcu, bu jestten dolayı takım arkadaşları ve teknik heyete teşekkür etti.