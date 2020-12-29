Erol Bulut nefes aldı!

Fenerbahçe'de tedavileri tamamlanan futbolcular takıma döndü. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci, dün sabah yapılan antrenmanın tamamında yer aldı.Arjantinli oyuncunun takıma dönüşünün kademeli olarak gerçekleşeceği ve Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alacağı belirtildi.Öte yandan dün bir kez daha Samandıra'daki tüm personel ve futbolcular teste tabi tutuldu. Testlerde pozitif vakaya rastanmadı.FENERBAHÇE'DE Başakşehir maçı öncesinde testi pozitif çıkan Ozan Tufan yarın teste girecek. Bu testte sonuç negatif çıkarsa perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başlayabilecek. 10 gündür takımdan uzak olan Ozan, fiziksel olarak hazır görülürse Kasımpaşa maç kadrosuna dahil edilecek. Sarı-lacivertlilerde testleri pozitif çıkan diğer üç futbolcu ise kesin olarak Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacak. Söz konusu isimler, en erken 7 Ocak Perşembe günü oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.FENERBAHÇE, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Sabah antrenmanın ardından 25 yaşına giren Lemos'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Uruguaylı futbolcu, bu jestten dolayı takım arkadaşları ve teknik heyete teşekkür etti.