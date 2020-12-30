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3.5 milyon Euro’luk sulh

Alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile kontratını fesheden Alman oyuncuyla el sıkışıldı. 7.5 milyon Euro isteyen ama 3.5 milyon Euro’ya (31 milyon TL) ikna olan Kruse toplamda F.Bahçe’den 5.5 milyon Euro kazandı

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
3.5 milyon Euro’luk sulh
Geçtiğimiz sezonun başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Max Kruse'ye 1.5 milyon Euro imza bedeli ödenirken 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro taahhüt edilmişti. Kruse, "Şubat 2020'den beri maaşım ödenmedi" diyerek haziran ayında kontratını tek taraflı feshederken hem F.Bahçe hem de oyuncu FIFA'ya başvurmuştu.

OYNARKEN 2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç "Hayatının pokerini oynadı, ona pahalıya mal olacak" diyerek tepkisini gösterirken dün iki taraf arasında mutabakat sağlandı. F.Bahçe'nin anlaşma karşılığında oyuncuya 3.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Daha önce oynadığı dönemde 32 yaşındaki forvetin 2 milyon Euro'luk bir ödeme aldığı belirlenirken Kruse'nin toplam maliyeti ise 5.5 milyon Euro'ya yükseldi. Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, sulhen sonuçlandırılmıştır."

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
Max Kruse, hak edişlerini almasına rağmen, pandemi sonrasındaki alacaklarını bahane etmişti. Süreçte tüm kulüpler gelirsiz kaldı, FIFA da oyunculardan fedakârlık istedi. Fenerbahçe de eline çok güveniyordu. Ama futbolcular bastırıp, FIFA "pandemi ilan etmedim" deyip, ortadan çekilince, anlaşmak kaçınılmazdı. İşin başka tarafında Kruse bu kafa ile kalsa, yine aynı ödemeleri alacak ama sahada da gezinip duracaktı. Sonuçta iki taraf da memnunsa, "sıkıntı yok" demektir.

ORTA SAHADA LATİN DEĞİŞİMİ!
KASIMPAŞA karşısında en kritik eksiklerden biri ise Gustavo. Takımın kilit isimlerinden olan Brezilyalı oyuncunun Kasımpaşa karşısında sahaya çıkmaması kesinleşirken gözler de Sosa'ya çevrildi. Forma bulmakta zorlanan ve bunu da maç öncesindeki ısınmalarda belli eden Arjantinli oyuncu, Gustavo'nun yokluğunda formayı giyecek isim olarak öne çıkıyor.

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3.5 milyon Euro’luk sulh
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