3.5 milyon Euro’luk sulh

Alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile kontratını fesheden Alman oyuncuyla el sıkışıldı. 7.5 milyon Euro isteyen ama 3.5 milyon Euro’ya (31 milyon TL) ikna olan Kruse toplamda F.Bahçe’den 5.5 milyon Euro kazandı
Geçtiğimiz sezonun başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Max Kruse'ye 1.5 milyon Euro imza bedeli ödenirken 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro taahhüt edilmişti. Kruse, "Şubat 2020'denberi maaşım ödenmedi" diyerek haziran ayında kontratını tek taraflı feshederken hem F.Bahçe hem de oyuncu FIFA'ya başvurmuştu.
OYNARKEN 2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç "Hayatının pokerinioynadı, ona pahalıya mal olacak" diyerek tepkisinigösterirken dün iki taraf arasında mutabakatsağlandı. F.Bahçe'nin anlaşma karşılığındaoyuncuya 3.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.Daha önce oynadığı dönemde 32 yaşındakiforvetin 2 milyon Euro'luk bir ödeme aldığıbelirlenirken Kruse'nintoplam maliyeti ise 5.5milyon Euro'ya yükseldi. Sarı-lacivertli kulüpresmi sitesinden konuyla ilgili olarak şu açıklamayıyaptı: "Bir süredir gündemde olan ve üzerinegerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilenhukuki süreç, sulhen sonuçlandırılmıştır."
GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
Max Kruse, hak edişlerini almasına rağmen, pandemi sonrasındaki alacaklarını bahane etmişti. Süreçte tüm kulüpler gelirsiz kaldı, FIFA da oyunculardan fedakârlık istedi. Fenerbahçe de eline çok güveniyordu. Ama futbolcular bastırıp, FIFA "pandemi ilan etmedim" deyip, ortadan çekilince, anlaşmak kaçınılmazdı. İşin başka tarafında Kruse bu kafa ile kalsa, yine aynı ödemeleri alacak ama sahada da gezinip duracaktı. Sonuçta iki taraf da memnunsa, "sıkıntı yok" demektir.
ORTA SAHADA LATİN DEĞİŞİMİ!
KASIMPAŞA karşısında en kritik eksiklerden biri ise Gustavo. Takımın kilit isimlerinden olan Brezilyalı oyuncunun Kasımpaşa karşısında sahaya çıkmaması kesinleşirken gözler de Sosa'ya çevrildi. Forma bulmakta zorlanan ve bunu da maç öncesindeki ısınmalarda belli eden Arjantinli oyuncu, Gustavo'nun yokluğunda formayı giyecek isim olarak öne çıkıyor.