3.5 milyon Euro’luk sulh

Geçtiğimiz sezonun başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Max Kruse'ye 1.5 milyon Euro imza bedeli ödenirken 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro taahhüt edilmişti. Kruse,diyerek haziran ayında kontratını tek taraflı feshederken hem F.Bahçe hem de oyuncu FIFA'ya başvurmuştu.F.BAHÇE Başkanı Ali Koçdiyerek tepkisinigösterirken dün iki taraf arasında mutabakatsağlandı. F.Bahçe'nin anlaşma karşılığındaoyuncuya 3.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.Daha önce oynadığı dönemde 32 yaşındakiforvetin 2 milyon Euro'luk bir ödeme aldığıbelirlenirken Kruse'nintoplam maliyeti ise 5.5milyon Euro'ya yükseldi. Sarı-lacivertli kulüpresmi sitesinden konuyla ilgili olarak şu açıklamayıyaptı:Max Kruse, hak edişlerini almasına rağmen, pandemi sonrasındaki alacaklarını bahane etmişti. Süreçte tüm kulüpler gelirsiz kaldı, FIFA da oyunculardan fedakârlık istedi. Fenerbahçe de eline çok güveniyordu. Ama futbolcular bastırıp, FIFA "pandemi ilan etmedim" deyip, ortadan çekilince, anlaşmak kaçınılmazdı. İşin başka tarafında Kruse bu kafa ile kalsa, yine aynı ödemeleri alacak ama sahada da gezinip duracaktı. Sonuçta iki taraf da memnunsa, "sıkıntı yok" demektir.KASIMPAŞA karşısında en kritik eksiklerden biri ise Gustavo. Takımın kilit isimlerinden olan Brezilyalı oyuncunun Kasımpaşa karşısında sahaya çıkmaması kesinleşirken gözler de Sosa'ya çevrildi. Forma bulmakta zorlanan ve bunu da maç öncesindeki ısınmalarda belli eden Arjantinli oyuncu, Gustavo'nun yokluğunda formayı giyecek isim olarak öne çıkıyor.