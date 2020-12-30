Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu! 2020 böyle geçti...

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'a dokunuşu! 2020 böyle geçti...

Son dakika haberleri... Siyah beyazlılar 2020 yılını mutlu bitiriyor. Teknik direktör ile birlikte çıkışa geçen ve 'de 2020 yılını ilk 2'de kapatmayı garantileyen Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Ekonomik olarak zor günler geçiren ve transferde çok fazla hareket imkanı bulamayan siyah beyazlılarda her şeye rağmen, tren rayına oturdu. Süper Lig'de son 10 maçta 8 galibiyet alan ve şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu gösteren Beşiktaş için 2020 yılı böyle geçti...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:01 Son Güncelleme: 30.12.2020 13:18 ABONE OL
Son dakika haberi... Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu! İşte 2020 yılında Beşiktaş...

, kötü başladığı 2020 yılını mutlu şekilde tamamladı. Siyah-beyazlı takım, yılın ilk maçını geçen sezon Ziraat 'nda oynadı. Son 16 turu ilk karşılaşmasında 'a konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-2 yenilerek 2020 yılına kötü bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı ekip, yılın son maçında ise 'de Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek camiayı sevindirdi.

Son dakika haberi... Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu! İşte 2020 yılında Beşiktaş...

2020 YILINDA 36 MAÇ
, 2020 yılında 36 resmi karşılaşmaya çıkarken, bunların 20'sini galibiyetle tamamladı. Rakipleriyle 4 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 12 maçtan mağlup ayrıldı. Oynadığı 36 resmi maçta 70 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 48 gol gördü.

Son dakika haberi... Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu! İşte 2020 yılında Beşiktaş...

SÜPER LİG'DE 31 MAÇTA 19 GALİBİYET
, 2020 yılında 31 maçına çıktı. Bu maçların 19'unu kazanan siyah-beyazlılar, ayrıca 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Ligde rakip fileleri 2020 yılında 61 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 37 gol gördü.

Son dakika haberi... Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu! İşte 2020 yılında Beşiktaş...

DERBİLERDE YENİLMEDİ
2020 yılında 3 derbi maçı oynayan , 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon evinde 2-0 yendiği Fenerbahçe'yi 2020-2021'de ise deplasmanda 4-3 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca Kadıköy'deki 15 yılı aşkın galibiyet hasretini de 2020 yılında sonlandırdı. Siyah-beyazlı ekip, yıl içindeki bir diğer derbi mücadelesinde ise Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu! İşte 2020 yılında Beşiktaş...

AVRUPA'DA HÜSRAN
, 2020 yılını Avrupa'da ise hüsran yaşayarak tamamladı. 'de geçen sezonu 3. sırada bitiren ve 2. sıradaki Trabzonspor'un 'dan aldığı men cezasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi için eleme oynama hakkı yakalayan Beşiktaş, PAOK karşısında tutunamadı.

Salgın nedeniyle tek maç üzerinden ve Yunanistan'da oynanan 2. eleme turunda rakibine 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda ise Rio Ave'ye elendi. Tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Penaltılarda rakibine mağlup olan Beşiktaş, Avrupa kupalarına erken veda etmek zorunda kaldı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu! İşte 2020 yılında Beşiktaş...

TÜRKİYE KUPASI'NDA 3 MAÇ
Siyah-beyazlı ekip, Ziraat 'nda istediği sonuçları alamadı. Türkiye Kupası'nda yıl içinde 3 maça çıkabilen , bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Geçen sezon son 16 turunda 'a 3-2'lik skorlarla yenilen siyah-beyazlı ekip, kupaya veda etti. Beşiktaş, bu sezon ise 5. turdan katıldığı Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında 'na 3-1 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı. 2020 yılındaki kupa maçlarında 7 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde de 7 gol gördü.

Son dakika haberi... Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu! İşte 2020 yılında Beşiktaş...

ABDULLAH AVCI GİTTİ SERGEN YALÇIN GELDİ
'ta teknik direktörlük konusunda da hareketli bir yıl yaşandı. Geçen sezon başında futbol takımının başına 'yı getiren siyah-beyazlı kulüp, yıl içinde bu konuda değişime gitti. Beşiktaş yönetimi, 'de geçen sezon 'ta Demir Grup Sivasspor karşısında yaşanan 2-1'lik mağlubiyetin ardından 24 Ocak'ta Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Siyah-beyazlı yönetim, Avcı'nın yerine göreve getirdiği ile 29 Ocak'ta sözleşme imzaladı. Yalçın, Vodafone Park'ta 30 Ocak'ta düzenlenen ve 20 bin taraftarın katıldığı basın toplantısıyla sözleşmeye imza attı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu! İşte 2020 yılında Beşiktaş...

11 TRANSFER YAPTI
, 2020 yılı içinde 11 gerçekleştirdi. Geçen sezonun ikinci yarısında Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise Bernard Mensah (kiralık), Francisco Montero (kiralık), , Atakan Üner, Josef de Souza, Fabrice N'Sakala, Rachid Ghezzal (kiralık), Valentin Rosier (kiralık), Vincent Aboubakar ve Welinton'u transfer etti.

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Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu! 2020 böyle geçti...
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