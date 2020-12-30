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Çift forvetten geri adım yok!

M. maçında çift forvetli sistemden memnun kalan , karşısına da Samatta-Thiam ile çıkacak

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Çift forvetten geri adım yok!
Medipol Başakşehir karşısında 4-1'lik galibiyet alan sarı-lacivertlilerde çift forvetli sistem ile yola devam edilme kararı alındı. Teknik direktör Erol Bulut, Başakşehir karşısında Thiam ve Ademi hattı ile rakibinin karşısına çıkarken ortaya koyulan performanslardan da memnun kaldı. Çift forvetin, takımın hücumda daha etkili olmasının önünü açtığı ve rakibin dengesini bozduğunu düşünen Bulut ve kurmayları bundan sonra da yola aynı sistem ile devam edecek. Kasımpaşa ile 4 Ocak'ta karşı karşıya gelecek olan F.Bahçe'de takıma katılacak Samatta ile birlikte hücumda Thiam yer alacak. Ademi ise kulübede görev bekleyecek.

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Çift forvetten geri adım yok!
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