Çift forvetten geri adım yok!

Medipol Başakşehir karşısında 4-1'lik galibiyet alan sarı-lacivertlilerde çift forvetli sistem ile yola devam edilme kararı alındı. Teknik direktör Erol Bulut, Başakşehir karşısında Thiam ve Ademi hattı ile rakibinin karşısına çıkarken ortaya koyulan performanslardan da memnun kaldı.düşünen Bulut ve kurmayları bundan sonra da yola aynı sistem ile devam edecek. Kasımpaşa ile 4 Ocak'ta karşı karşıya gelecek olan F.Bahçe'de takıma katılacak Samatta ile birlikte hücumda Thiam yer alacak. Ademi ise kulübede görev bekleyecek.