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Son dakika transfer haberi: Kartal gurbetçi avında!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray ve Medipol ’in de ilgilendiği ’un forveti , siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Orta sahada görev yapan ve ile de temasa geçildi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal gurbetçi avında!

Transferde sözleşmesi bitecek futbolculara ağırlık veren Beşiktaş, forvet hattına Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Kenan Karaman'ı eklemek istiyor. Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği Kenan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Köln'ün merkez orta sahasında görev yapan Salih Özcan ile Mainz'da hem orta saha hem kanatta oynayan Levin Öztunalı ile de temasa geçti.

STOPER MEVKİİNE JORIS GNAGNON

Yönetici Erdal Torunoğulları'nın özellikle Salih Özcan'ın transferinde büyük bir aşama kaydettiği belirtildi. Öte yandan Vida, Welinton ve Montero'dan oluşan stoper mevkiine bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Sevilla'nın futbolcusu Joris Gnagnon için girişimlere başladı. İspanyol ekibinin iki yıl önce 13.5 milyon Euro ödeyerek Rennes'den kadrosuna kattığı Gnagnon, bu sezon sadece kupa maçında 29 dakika forma giyebildi.

KENAN KARAMAN

Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga 2'de 12 maça çıkan Kenan Karaman, 3 gol ve 1 asist kaydetti. 26 yaşındaki santrfor, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da 17 kez forma giyip 4 gol attı.

LEVİN ÖZTUNALI

Sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçını kaçıran Levin Öztunalı, 9 karşılaşmada 2 asiste imza attı.

SALİH ÖZCAN

Bu sezon 14 resmi maçta görev alan Salih Özcan, bu müsabakalarda Köln'e 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

2020'YE BEŞİKTAŞ DAMGASI

SIVASSPOR karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle 2. sıraya çıkan Beşiktaş, 2020'de lige damga vurdu. Siyah-beyazlılar, yıl içerisinde 31 maça çıkarken 60 puan topladı ve 2020'nin en çok puan alan takımı oldu. Beşiktaş'ı aynı maç sayısıyla 58 puana ulaşan Galatasaray takip etti. Bu sezon gol krallığında 8 gollü Aboubakar, zirvenin sahibi olurken Ghezzal da yaptığı 6 asistle bu alanda lider durumda bulunuyor. Kartal, son olarak 2015-16 sezonunda Mario Gomez'le gol kralı çıkarmıştı. Gomez, bir sezon formasını terlettiği siyahbeyazlılarda 33 maçta 26 gole imzasını atmıştı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal gurbetçi avında!
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