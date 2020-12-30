Son dakika: Diego Costa adım adım Galatasaray'a! Twitter'dan duyurdu

Süper Lig'de transfer dönemi yaklaştıkça takımların listesindeki isimler de netleşiyor. Galatasaray'ın gündeminde ise İspanyol yıldız Diego Costa var. Kolombiyalı Falcao'dan memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli golcü ile yollarını ayırmayı planlıyor. Falcao'nun yerine düşünülen isim ise Diego Costa. 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takıma imza atacağını ise ESPN muhabiri Stefano Fusaro duyurdu.
TWITTER'DAN DUYURDU! DİEGO COSTA GALATASARAY'A
Atletico Madrid, Diego Costa'nın kişisel sebepleri nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıklamıştı. Bir süredir golcü ismin peşinde olan sarı-kırmızılı takım, harekete geçti ve temasları hızlandırdı.
Geldiği günden beri beklediği verimi alamadığı Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Kolombiyalı yerine İspanyol yıldıza kanca attı.
Transferin devre arasında gerçekleşeceği konuşulurken, ESPN muhabiri Stefano Fusaro sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Fusaro, Diego Costa'nın Galatasaray'a gideceğini ifade ederken, attığı tweet'e kum saati emojisi de koyarak transferde geri sayıma geçildiğini belirtti.
Cimbom, Costa'yı alırsa herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımın, Falcao'nun ardından Diagne'yi de göndermeyi planladığı belirtiliyor. Bu durumda bir golcü transferi daha gündeme gelebilir.
İŞTE FUSARO'NUN O TWEETİ...