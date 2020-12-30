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Son dakika haberi: ile arasında savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...

Son dakika haberi: , önce ekibi Everton'dan ardından da Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun tekrar peşine düştü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kanat transferi için eski öğrencisine sıcak baktığı biliniyor ancak Nijeryalı yıldızın transferi için sarı kırmızılı takıma ezeli rakibi de talip oldu. Devre arasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşının yaşanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:57 Son Güncelleme: 30.12.2020 11:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...

Süper Lig yolcusu... Son dakika haberine göre futbol hayatına Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da devam eden ve iki ayrı dönemde formasıyla Türkiye'de mücadele eden yıldız isim Süper Lig'e dönüyor. Nijeryalı'nın kulübü Monaco'nun Galatasaray'ın kiralama teklifini reddetmesinin ardından devreye girdi. İşte sarı lacivertli takımın Onyekuru'nun bonservisini alma planı...

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...

Sezon başında olduğu gibi ara döneminde de çok aktif olması beklenen 'den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...

Sarı Llacivertliler, 'ın bir kez daha kadroya katmak için çok büyük çaba harcadığı Henry 'ya resmen kancayı attı.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...

KİRALAMA YOK, SATIŞ LİSTESİNDE
Alınan bilgilere göre Monaco, 'ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...

Fransız kulübü, 'nun satış listesine konduğunu da Sarı-Kırmızılılar'a bildirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...

TEMASA GEÇİP RANDEVU İSTEDİLER
UEFA anlaşması nedeniyle şu an bonservis ücreti ödeyemeyeceği için hemen harekete geçti.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...

Sarı-Lacivertliler, Monaco ile temasa geçerek randevu talep etti.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...

MONACO 7 MİLYON EURO İSTİYOR
Monaco'nun için 7 milyon Euro istediği, Fener'in ise 4-5 milyon Euro'yu 2 yılda ödeyerek bu işi bitirmek istediği belirlendi. Taraflar kısa süre içinde masaya oturacak.

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...

TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
'nun ilk tercihi . Ancak 'den gelecek teklife de sıcak bakabilir. (Takvim)

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Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...
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