Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Onyekuru savaşı! Nijeryalı'nın tercihi...

Onyekuru Süper Lig yolcusu... Son dakika haberine göre futbol hayatına Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da devam eden ve iki ayrı dönemde Galatasaray formasıyla Türkiye'de mücadele eden yıldız isim Süper Lig'e dönüyor. Nijeryalı'nın kulübü Monaco'nun Galatasaray'ın kiralama teklifini reddetmesinin ardından Fenerbahçe devreye girdi. İşte sarı lacivertli takımın Onyekuru'nun bonservisini alma planı...
Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de çok aktif olması beklenen Fenerbahçe'den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi.
Sarı Llacivertliler, Galatasaray'ın bir kez daha kadroya katmak için çok büyük çaba harcadığı Henry Onyekuru'ya resmen kancayı attı.
KİRALAMA YOK, SATIŞ LİSTESİNDE
Alınan bilgilere göre Monaco, Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi.
TEMASA GEÇİP RANDEVU İSTEDİLER
Galatasaray UEFA anlaşması nedeniyle şu an bonservis ücreti ödeyemeyeceği için Fenerbahçe hemen harekete geçti.
Sarı-Lacivertliler, Monaco ile temasa geçerek randevu talep etti.
MONACO 7 MİLYON EURO İSTİYOR
Monaco'nun Onyekuru için 7 milyon Euro istediği, Fener'in ise 4-5 milyon Euro'yu 2 yılda ödeyerek bu işi bitirmek istediği belirlendi. Taraflar kısa süre içinde masaya oturacak.
TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
Onyekuru'nun ilk tercihi Galatasaray. Ancak Fenerbahçe'den gelecek teklife de sıcak bakabilir. (Takvim)