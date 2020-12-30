Zonguldak Kömürspor’dan vefa örneği

2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da yönetim, 1992 yılında Kozlu'daki maden ocağında yaşanan grizu faciasında hayatlarını kaybeden şehit madencileri unutmadı. Kulüp, faciada hayatlarını kaybeden 263 madencinin tek tek adının yazılı olduğu özel forma tasarladı.

İşçi Milli takımı diye adlandırılan kulüp, uzun yıllar takımın yükünü omuzlarında taşıyan madenciye olan vefasını bir kez daha gösterdi. 3 yıl önce, 1875 yılından bu yana maden havzalarındaki çeşitli göçük ve kazalarda hayatını kaybeden 3 bin 684 maden şehidinin adının yazılı olduğu forma tasarlayan kulüp, bu kez de Kozlu'da 1992 yılında yaşanan grizu faciasında hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için özel forma yaptırdı.

Formanın ön yüzünde facianın yaşandığı 3 Mart 1992 ile 19.50 ibaresiyle tarih ve saat anımsatılırken, madenci bareti ile üzgün bir maden işçisi figürü dikkat çekiyor. Arka yüzünde ise Zonguldak'ın plaka kodu 67 numara ile 263 maden şehidinin tek tek ismi yer alıyor. Formanın rengi, matemi anlatan siyah renk tonlarından oluşuyor.

Manevi yönden değeri paha biçilmez olan madenci formasıyla birlikte 28 yıl önce hayatlarını kaybeden maden şehitlerinin isimleri ölümsüzleştirildi. Hem maden şehitlerinin adı yaşayacak, hem de kulübe maddi katkı sağlanacak.

100 TL'DEN SATILACAK

Sabit geliri olmayan ve ekonomik yönden büyük sıkıntılar yaşayan kulüp, madenci formalarıyla hem kulübe madde gelir getirecek kaynak akışı sağlayacak, hem de maden şehitlerinin adını sonsuza dek yaşatacak.

Kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağı formalar 100 TL'den satışa çıktı. Kulüp tarafından belirlenecek merkezi noktada satılacak formalar şimdiden büyük ilgi gördü. Zonguldak'ın yanı sıra il ve yurt dışından da çok sayıda talep gören formaların tamamı satıldığı takdirde kulübe ciddi anlamda para girdisi sağlanacak. Madenci forması projesine destek istenecek

TTK VE SENDİKANIN KAPISI ÇALINACAK

Zonguldak Kömürspor yönetiminin madenci formalarından beklentisi büyük. Yönetim, söz konusu formaların satışının hızlandırılması için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kulüp, özellikle sendikadan tüm müesseselerde çalışan maden işçisi sayısı kadar forma satın almasını ve yeni yıl hediyesi olarak tüm maden işçilerine tek tek dağıtmasını bekliyor. TKK'da, 2020 yılı itibariyle 8 bin 500'e yakın maden işçisinin çalıştığı biliniyor. Bu sayı kadar forma satılması halinde kulübe tek bir elden 800 bin ila 850 bin TL arasında değişen bir para kaynağı sağlanmış olacak.

Yine aynı şekilde şehirde faaliyet gösteren büyük kurum, şirket ve holdingler ile önde gelen işadamlarının çalışanlara dağıtılmak üzere toplu halde alacağı formalar, kulübün omuzlarındaki ekonomik yükü hafifletecek.