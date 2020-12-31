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yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek kimdir? Milan'ın yıldızo Hakan Çalhanoğlu nereli?

Milli takımın 10 numarası 'ndan sürprizi! Yılbaşı gecesinin dikkat çeken yapımları arasında yer alan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının dikkat çekici konukları arasında Hakan Çalhanoğlu da var. Hakan Çalhanoğlu kariyerine Almanya'da başladı. Bayern Leverkusen ile başarılar kazanan Çalhanoğlu, Milan'a transfer oldu. Bu sezon Milan'daki form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu O Ses Türkiye'de şarkı söyleyecek mi?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:24 ABONE OL
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek Hakan Çalhanoğlu kimdir? Milan'ın yıldızo Hakan Çalhanoğlu nereli?

Hakan Çalhanoğlu, son dönemde özellikle İtalya futbolunun en başarılı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yılbaşı gecelerinin dikkat çeken programları arasında yer alan O Ses Türkiye programına konuk olarak katılacak Hakan Çalhanoğlu şarkı söyleyecek mi? Hakan Çalhanoğlu'ndan O Ses Türkiye sürprizi geldi. Başarılı futbolcu yılbaşı gecesinde şarkı söyleyecek. Hakan Çalhanoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MİLLİ FUTBOLCU HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR VE NERELİ?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim, Almanya'da doğmuştur. Aslen Bayburtludur. Babası Hüseyin Çalhanoğlu, annesi Naime Çalhanoğlu'dur. Muhammed Çalhanoğlu adında bir kardeşi vardır. Çok küçük yaşlarda Waldhof Mannheim altyapısında futbola başladı. 2009 yılında Karlsruher takımına geçmiştir.

Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında 17 yaşında iken Karlsruher A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk defa 2011 yılının Kasım ayında bir hazırlık maçında A takımıyla birlikte sahaya çıktı. 5 Şubat 2012 tarihinde ilk remi maçında oynadı.

14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg takımına transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak görev yapmaya devam etti. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi.

2013-2014 sezonunda Hamburg takıma katıldı. 31 Ağustos 2013 tarihinde Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha attı.

4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ile tranfer olarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu, Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterilmiştir.

Hakan Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golünü attı.

Hakan Çalhanoğlu, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Altyapı Kariyeri :

2001-2009 – Waldhof Mannheim

2009-2011 – Karlsruher

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2011-2012 – Karlsruher

2012-2013 – Hamburg

2012-2013 – Karlsruher (Kiralık)

2013-2014 – Hamburg

2014- —— – Bayer Leverkusen

Millî Takım Kariyeri :

2010 – Türkiye U-16

2010-2011 – Türkiye U-17

2011-2013 – Türkiye U-19

2012-2013 – Türkiye U-20

2012- —— – Türkiye U-21

2013- —— – Türkiye

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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek Hakan Çalhanoğlu kimdir? Milan'ın yıldızo Hakan Çalhanoğlu nereli?
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