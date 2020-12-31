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Pandemi gölgesinde mücadele, zafer ve acı

Belki de daha ocak ayında basketbolun efsanesi 'ın bir helikopter kazasında ölümü, 2020'nin bir hayli çetin geçeceğinin habercisiydi. Dünyayı etkisi altına alan virüs, spor alanlarının öksüz kalmasına, 4 yıl boyunca beklenen dev organizasyonların ertelenmesine neden oldu. Büyükleri saf dışı bırakarak, ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen M., 'nde ırkçılığa meydan okuyarak, tarih yazdı

YASEMİN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Pandemi gölgesinde mücadele, zafer ve acı
2020 bitti ama KOVİD-19'u 2021'e miras bıraktı. SABAH Spor yazarlarına 2020 denince akla gelen ilk 5 olayı sorduk:

MURAT ÖZBOSTAN
1- Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti... 1986 Dünya Kupası'ndaki performasıyla dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Maradona, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında başrol oynamış, turnuvada İngiltere'ye attığı iki golden ilkini "Tanrı'nın eli" olarak nitelemişti. İngiltere'ye attığı ikinci gol ise "Yüzyılın Golü" seçilmişti. Efsanenin ölümü tüm dünyayı yasa boğdu..
2- Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Medipol Başakşehir, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya dördüncü hakem Coltescu tarafından söylenen ırkçı ifadeler nedeniyle sahadan çekildi. Bu tarihi bir olaydı. Ayrıca PSG de temsilcimize destek vererek sahadan çekilme kararı aldı.



3- 26 Ocak 2020 günü NBA efsanesi 41 yaşındaki Kobe Bryant, Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu kazanan, 18 kez all-star seçilen, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölüm haberi çok önemliydi.
4- Galatasaray, 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek tarihi değiştirdi. Ayrıca Trabzonspor da Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştığı Fenerbahçe'yi, 22 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de mağlup etti.
5- Yüzme ve cimnastikte gelen altın, rekor ve başarılar Türkiye'nin yüzünü güldürdü.

LEVENT TÜZEMEN
1- Şampiyonlar Ligi'nde Rumen hakemin ırkçı söylemlerine karşı PSG ve Başakşehirli oyuncuların ortak hareket etmeleri.
2- Pandemi yüzünden dev organizasyonların ertelenmesi (EURO 2020 ve Olimpiyatlar), Maradona, Paolo Rossi, Kobe Bryant, Gerard Houllier ve Özkan Sümer'in ölümleri 2020'nin mutsuzluğu katlayan olaylarıydı.
3- Vakıfbank Spor Kulübü'nün, üç kez kazandığı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla "Kupayı en çok kazanan takım'' unvanıyla ikinci kez Guinness Rekorları'na girmesi alkışı hak etti.
4- Cimnastikçilerin Avrupa Şampiyonası'ndaki madalyaları yüzümüzü güldürdü. Hem erkekler hem de kadınlarda alınan başarılı sonuçlarla gururlandık. Göksu Üçtaş Şanlı'nın tarihimizde ilk olan gümüş madalyası kıymetliydi.
5- Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'de üstünlüğünün sona ermesi de 2020'nin önemli olaylarındandı.

ÖMER ÜRÜNDÜL
1- Pandemi nedeniyle sporda görmediklerimizi gördük. Maçların seyircisiz olması, tribünde kartondan seyirciler gibi pek çok ilk, hayatımıza girdi. Heyecanla beklenen EURO 2020'nin ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi de sporseverler ve burada mücadele edecek sporcular için hayal kırıklığı oldu.



2- Yüzme ve cimnastikte göğsümüzü kabartan başarılar vardı. Yüzmede Emre Sakçı'nın üst üste kırdığı Avrupa ve Türkiye rekorları yüzümüzü güldürdü. Merve Tuncel'in yılın son ayında gelen dünya gençler rekoru da alkışı hak etti. Cimnastikte Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nın Ukrayna'daki Avrupa şampiyonluğu, Göksu Üçtaş Şanlı'nın yer aletinde kazandığı gümüş madalya 2020'nin güzellikleri oldu.
3- Başakşehir'in şampiyonluğu 2020'nin en önemli olaylarından biriydi. Seyircisi çok az olan bir takımın kurulduktan tam 6 yıl sonra bu başarıyı yakalaması, bana göre dünyada bir ilktir.
4- Önemli isimleri kaybettik. Türk futbolu için önemli yıldızları yetiştiren, Trabzonspor'un şampiyonluklarında pay sahibi olan Özkan Sümer yılın son ayında hepimizi üzüntüye boğdu. Kobe Bryant, Paolo Rossi, Maradona da 2020'de sporseverleri üzen kayıplardı.
5- Formula 1 heyecanının 9 yıl sonra İstanbul'a gelmesi önemliydi. Bu yarışta Lewis Hamilton'ın kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşması ve Michael Schumacher'i yakalaması da İstanbul'daki yarışın önemini katladı.

FATİH DOĞAN
1- KOVİD-19 salgını Çin'de doğdu, dünyanın belası oldu. 2020 Olimpiyatları ve EURO 2020 başta onlarca şampiyona, binlerce müsabaka ertelendi. Şimdiden Türkiye'de 20 bin, dünyada 1.5 milyon üzerinde insanın yaşamını yitirmesi yılın değil, yüzyılın değil belki de binyılın olayı!
2- Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Başakşehir maçında Rumen 4. hakemin antrenör Webo'ya "Rumence'de Negrusiyah" demesi üzerine her iki takımın ortak tepkisiyle maçın yarıda kalıp 1 gün sonra değişen hakemlerle oynanması.
3- Basketbol efsanesi Kobe'nin helikopter kazasıyla ölümü ve Maradona'nın erken sayılabilecek bir yaşta kalp kriziyle aramızdan ayrılması 2020'nin şanssızlığı...



4- 30 Ocak'ta Sergen Yalçın'ın Vodafone Park'ta yaklaşık 25 bin taraftarın coşkulu tezahüratları arasında imza töreni yapması unutulmazlar arasına girdi. Böyle bir imza töreni bırakın bir hocayı, futbolcuya bile nasip olmamıştı.
5- Başakşehir'in 4 büyükler arasından sıyrılıp şampiyon olabilen 6. takım unvanını alması yılın sürpriziydi.

GÜRCAN BİLGİÇ
1- 2020'de göğsümüzü kabartan isim oldu Emre Sakçı… Havuzda üst üste kırdığı rekorlarla gelecek adına da umut oldu.
2- Başakşehir'in şampiyonluğu alkışlanacak bir olaydı. Seyircisiz bir takım, 6 yıllık bir mazisi olmasına rağmen kupayı kaldırma başarısı gösterdi.
3- İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluğu önemliydi. Çünkü bunun için tam 30 yıl beklediler. 30 yıllık özlem 2020 yılında son buldu.
4- Cimnastikte Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'ın oluşturduğu Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu, Göksu Üçtaş Şanlı'nın yer aletinde Avrupa ikincisi olması alkışları hak etti.
5- Galatasaray 20 yıldır Kadıköy'de yenemediği Fenerbahçe karşısında seriyi bozdu.

BÜLENT TİMURLENK
1- Özkan Sümer'in vefatı 2020'yi uğurlarken büyük kayıptı. Trabzonspor'a ve Türk futboluna 80 yıllık ömrünü vermiş bir futbol bilgesini kaybettik.
2- Pandeminin spora etkisi… Ertelenen ligler, EURO 2020, Olimpiyatlar, boş kalan tribünler… IRKÇILIĞA karşı dik duruş yılın alkışlanacak hareketiydi.
3- PSG-Başakşehir maçında ırkçılığa hayır diyerek sahadan çekilen Başakşehir, UEFA'yı da dize getirdi. İki takımın bir gün sonra saha ortasında verdiği poz ise önemli bir spor fotoğrafı olarak kayıtlara geçti.
4- Kobe Bryant ve Maradona'nın ölümü… Basketbol ve futbolun iki efsanesi aramızdan ayrıldı.



5- Liverpool ve Başakşehir'in şampiyonlukları… Biri 30 yıl sonra, diğeri kurulduktan 6 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

İSKENDER GÜNEN
1- Başakşehir futbol dünyasında kolay olmayan bir işi başardı. Son yıllarda kıyısına kadar gelip kaçırdığı şampiyonluk ipini bu kez göğüsledi. 6 yıllık tarihine 'Şampiyon takım' unvanını yazdırdı.



2- Trabzon'un 2020'de çok yaklaştığı şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırması bordo-mavililer için bir yıkımdı. Ancak 10 yıldır hasret kaldıkları Türkiye Kupası'nı alarak yılı kendi adlarına taçlandırdılar.
3- Trabzonspor ve Türk futboluna hizmetleri asla unutulmayacak Özkan Sümer'in vefatının yanı sıra, Maradona ve Kobe Bryant'ın ölümleri spor dünyasını yasa boğdu.
4- Pandemi 2020'nin gerçeği olarak sporu da etkiledi. Boş kalan tribünlerin yanı sıra karton taraftarlar, dijital taraftarlar gibi yeni yeni uygulamalarla tanıştık. Birçok organizasyonun ertelenmesi de cabası.
5- 2020'de yüzümüzü güldüren branşlar cimnastik ve yüzme oldu. Havuzda Emre Sakçı ve Merve Tuncel, cimnastikte Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'ın yanı sıra Göksu Üçtaş Şanlı gururumuz oldular.

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