Pandemi gölgesinde mücadele, zafer ve acı

Belki de daha ocak ayında basketbolun efsanesi Kobe Bryant'ın bir helikopter kazasında ölümü, 2020'nin bir hayli çetin geçeceğinin habercisiydi. Dünyayı etkisi altına alan virüs, spor alanlarının öksüz kalmasına, 4 yıl boyunca beklenen dev organizasyonların ertelenmesine neden oldu. Büyükleri saf dışı bırakarak, ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen M.Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılığa meydan okuyarak, tarih yazdı
2020 bitti ama KOVİD-19'u 2021'e miras bıraktı. SABAH Spor yazarlarına 2020 denince akla gelen ilk 5 olayı sorduk:
MURAT ÖZBOSTAN
1- Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti...1986 Dünya Kupası'ndaki performasıyladünyanın gelmiş geçmiş eniyi futbolcularından biri olarak kabul edilenMaradona, Arjantin'in Dünya Kupası'nıkazanmasında başrol oynamış, turnuvadaİngiltere'ye attığı iki golden ilkini "Tanrı'nın eli"olarak nitelemişti. İngiltere'ye attığı ikinci gol ise "YüzyılınGolü" seçilmişti. Efsanenin ölümü tüm dünyayı yasa boğdu.. 2- Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan MedipolBaşakşehir, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya dördüncühakem Coltescu tarafından söylenen ırkçı ifadeler nedeniylesahadan çekildi. Bu tarihi bir olaydı. Ayrıca PSG detemsilcimize destek vererek sahadan çekilme kararı aldı.
3- 26 Ocak 2020 günü NBA efsanesi 41 yaşındaki KobeBryant, Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasındahayatını kaybetti. Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğukazanan, 18 kez all-star seçilen, ABD Milli Takımıformasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalyakazanan Kobe Bryant'ın ölüm haberi çok önemliydi. 4- Galatasaray, 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'deyenerek tarihi değiştirdi. Ayrıca Trabzonspor daZiraat Türkiye Kupası maçında karşılaştığı Fenerbahçe'yi,22 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de mağlup etti. 5- Yüzme ve cimnastikte gelen altın, rekor ve başarılar Türkiye'nin yüzünü güldürdü.
LEVENT TÜZEMEN
1- Şampiyonlar Ligi'nde Rumen hakemin ırkçı söylemlerine karşı PSG ve Başakşehirli oyuncuların ortak hareket etmeleri. 2- Pandemi yüzünden dev organizasyonların ertelenmesi (EURO 2020 ve Olimpiyatlar), Maradona,Paolo Rossi, Kobe Bryant, Gerard Houllier ve ÖzkanSümer'in ölümleri 2020'nin mutsuzluğu katlayan olaylarıydı. 3- Vakıfbank Spor Kulübü'nün, üç kez kazandığı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla "Kupayı en çok kazanan takım'' unvanıyla ikinci kez Guinness Rekorları'na girmesi alkışı hak etti. 4- Cimnastikçilerin Avrupa Şampiyonası'ndaki madalyaları yüzümüzü güldürdü. Hem erkekler hem de kadınlarda alınan başarılı sonuçlarla gururlandık. Göksu Üçtaş Şanlı'nın tarihimizdeilk olan gümüş madalyası kıymetliydi. 5- Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaşve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'de üstünlüğünün sonaermesi de 2020'nin önemli olaylarındandı.
ÖMER ÜRÜNDÜL
1- Pandemi nedeniyle sporda görmediklerimizi gördük. Maçların seyircisizolması, tribünde kartondan seyircilergibi pek çok ilk, hayatımıza girdi. Heyecanla beklenen EURO 2020'nin ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi de sporseverler ve burada mücadele edecek sporcular için hayal kırıklığı oldu.
2- Yüzme ve cimnastikte göğsümüzü kabartan başarılar vardı. Yüzmede Emre Sakçı'nın üst üste kırdığı Avrupa ve Türkiye rekorları yüzümüzü güldürdü. MerveTuncel'in yılın son ayında gelen dünya gençler rekoru da alkışı hak etti. Cimnastikte Duygu Doğan, Azra Akıncı,Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nın Ukrayna'daki Avrupa şampiyonluğu, Göksu Üçtaş Şanlı'nın yer aletinde kazandığı gümüş madalya 2020'nin güzellikleri oldu. 3- Başakşehir'in şampiyonluğu 2020'nin en önemliolaylarından biriydi. Seyircisi çok az olan bir takımınkurulduktan tam 6 yıl sonra bu başarıyı yakalaması, banagöre dünyada bir ilktir. 4- Önemli isimleri kaybettik. Türk futbolu için önemli yıldızları yetiştiren, Trabzonspor'un şampiyonluklarında pay sahibi olan Özkan Sümer yılın son ayındahepimizi üzüntüye boğdu. Kobe Bryant, Paolo Rossi,Maradona da 2020'de sporseverleri üzen kayıplardı. 5- Formula 1 heyecanının 9 yıl sonra İstanbul'a gelmesi önemliydi. Bu yarışta Lewis Hamilton'ın kariyerinin 7.şampiyonluğuna ulaşması ve Michael Schumacher'i yakalamasıda İstanbul'daki yarışın önemini katladı.
FATİH DOĞAN
1- KOVİD-19 salgını Çin'de doğdu, dünyanın belası oldu. 2020Olimpiyatları ve EURO 2020 başta onlarcaşampiyona, binlerce müsabaka ertelendi. Şimdiden Türkiye'de 20 bin, dünyada 1.5 milyon üzerinde insanın yaşamını yitirmesi yılın değil, yüzyılın değil belki de binyılın olayı! 2- Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Başakşehir maçında Rumen4. hakemin antrenör Webo'ya "Rumence'de Negrusiyah"demesi üzerine her iki takımın ortak tepkisiyle maçınyarıda kalıp 1 gün sonra değişen hakemlerle oynanması. 3- Basketbol efsanesi Kobe'nin helikopter kazasıyla ölümü ve Maradona'nın erken sayılabilecek bir yaşta kalp kriziylearamızdan ayrılması 2020'nin şanssızlığı...
4- 30 Ocak'ta Sergen Yalçın'ın Vodafone Park'ta yaklaşık 25 bin taraftarın coşkulu tezahüratları arasında imza töreni yapması unutulmazlar arasına girdi. Böyle bir imza töreni bırakın bir hocayı, futbolcuya bile nasip olmamıştı. 5- Başakşehir'in 4 büyükler arasından sıyrılıp şampiyon olabilen 6. takım unvanını alması yılın sürpriziydi.
GÜRCAN BİLGİÇ
1- 2020'de göğsümüzü kabartan isim olduEmre Sakçı… Havuzda üst üste kırdığırekorlarla gelecek adına da umut oldu. 2- Başakşehir'in şampiyonluğu alkışlanacak bir olaydı. Seyircisiz bir takım, 6 yıllık bir mazisi olmasına rağmenkupayı kaldırma başarısı gösterdi. 3- İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluğu önemliydi. Çünkü bunun için tam 30 yıl beklediler. 30 yıllık özlem 2020 yılında son buldu. 4- Cimnastikte Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'ın oluşturduğu Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu, Göksu Üçtaş Şanlı'nın yer aletinde Avrupa ikincisi olması alkışları hak etti. 5- Galatasaray 20 yıldır Kadıköy'de yenemediğiFenerbahçe karşısında seriyi bozdu.
BÜLENT TİMURLENK
1- Özkan Sümer'in vefatı 2020'yi uğurlarkenbüyük kayıptı. Trabzonspor'a veTürk futboluna 80 yıllık ömrünü vermiş birfutbol bilgesini kaybettik. 2- Pandeminin spora etkisi… Ertelenen ligler, EURO 2020, Olimpiyatlar, boş kalan tribünler… IRKÇILIĞA karşı dik duruş yılın alkışlanacak hareketiydi. 3- PSG-Başakşehir maçında ırkçılığa hayır diyerek sahadan çekilen Başakşehir, UEFA'yı da dize getirdi. İki takımın bir gün sonra saha ortasında verdiği poz ise önemli bir spor fotoğrafı olarak kayıtlara geçti. 4- Kobe Bryant ve Maradona'nın ölümü… Basketbol ve futbolun iki efsanesi aramızdan ayrıldı.
5- Liverpool ve Başakşehir'in şampiyonlukları… Biri 30 yıl sonra, diğeri kurulduktan 6 yıl sonra mutlu sona ulaştı.
İSKENDER GÜNEN
1- Başakşehir futbol dünyasında kolay olmayan bir işi başardı. Son yıllarda kıyısına kadar gelip kaçırdığı şampiyonluk ipini bu kez göğüsledi. 6 yıllık tarihine 'Şampiyon takım' unvanını yazdırdı.
2- Trabzon'un 2020'de çok yaklaştığı şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırması bordo-mavililer için bir yıkımdı. Ancak 10 yıldır hasret kaldıkları Türkiye Kupası'nıalarak yılı kendi adlarına taçlandırdılar. 3- Trabzonspor ve Türk futboluna hizmetleri asla unutulmayacak Özkan Sümer'in vefatının yanı sıra, Maradona ve Kobe Bryant'ın ölümleri spor dünyasını yasa boğdu. 4- Pandemi 2020'nin gerçeği olarak sporu da etkiledi. Boş kalan tribünlerin yanı sıra karton taraftarlar, dijital taraftarlar gibi yeni yeni uygulamalarla tanıştık. Birçokorganizasyonun ertelenmesi de cabası. 5- 2020'de yüzümüzü güldüren branşlar cimnastik veyüzme oldu. Havuzda Emre Sakçı ve Merve Tuncel, cimnastikteDuygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabinave Eda Asar'ın yanı sıra Göksu Üçtaş Şanlı gururumuz oldular.