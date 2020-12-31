Pandemi gölgesinde mücadele, zafer ve acı

2020 bitti ama KOVİD-19'u 2021'e miras bıraktı. SABAH Spor yazarlarına 2020 denince akla gelen ilk 5 olayı sorduk:Maradona1986 Dünya Kupası'ndaki performasıyladünyanın gelmiş geçmiş eniyi futbolcularından biri olarak kabul edilenMaradona, Arjantin'in Dünya Kupası'nıkazanmasında başrol oynamış, turnuvadaİngiltere'ye attığı iki golden ilkiniolarak nitelemişti. İngiltere'ye attığı ikinci gol iseseçilmişti. Efsanenin ölümü tüm dünyayı yasa boğdu..Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olanBu tarihi bir olaydı. Ayrıca PSG detemsilcimize destek vererek sahadan çekilme kararı aldı.26 Ocak 2020 günü NBA efsanesiLos Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğukazanan, 18 kez all-star seçilen, ABD Milli Takımıformasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalyakazanan Kobe Bryant'ın ölüm haberi çok önemliydi.Galatasaray,Ayrıca Trabzonspor daZiraat Türkiye Kupası maçında karşılaştığı Fenerbahçe'yi,22 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de mağlup etti.Yüzme ve cimnastikte gelen altın, rekor ve başarılar Türkiye'nin yüzünü güldürdü.Şampiyonlar Ligi'nde Rumen hakemin ırkçı söylemlerine karşı PSG ve Başakşehirli oyuncuların ortak hareket etmeleri.Pandemi yüzünden dev organizasyonların ertelenmesi (EURO 2020 ve Olimpiyatlar),'in ölümleri 2020'nin mutsuzluğu katlayan olaylarıydı.Vakıfbank Spor Kulübü'nün, üç kez kazandığı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuylaunvanıyla ikinci kez Guinness Rekorları'na girmesi alkışı hak etti.Cimnastikçilerin Avrupa Şampiyonası'ndaki madalyaları yüzümüzü güldürdü. Hem erkekler hem de kadınlarda alınan başarılı sonuçlarla gururlandık.kıymetliydi.Fenerbahçe'ninde 2020'nin önemli olaylarındandı.Pandemi nedeniyle sporda görmediklerimizi gördük.Heyecanla beklenen EURO 2020'nin ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi de sporseverler ve burada mücadele edecek sporcular için hayal kırıklığı oldu.Yüzme ve cimnastikte göğsümüzü kabartan başarılar vardı. Yüzmedenın üst üste kırdığı Avrupa ve Türkiye rekorları yüzümüzü güldürdü.l'in yılın son ayında gelen dünya gençler rekoru da alkışı hak etti. Cimnastikte'dan oluşan Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nın Ukrayna'daki Avrupa şampiyonluğu,'nın yer aletinde kazandığı gümüş madalya 2020'nin güzellikleri oldu.Başakşehir'inSeyircisi çok az olan bir takımınkurulduktan tam 6 yıl sonra bu başarıyı yakalaması, banagöre dünyada bir ilktir.Önemli isimleri kaybettik. Türk futbolu için önemli yıldızları yetiştiren, Trabzonspor'un şampiyonluklarında pay sahibi olanFormula 1 heyecanının 9 yıl sonra İstanbul'a gelmesi önemliydi.KOVİD-19 salgını Çin'de doğdu, dünyanın belası oldu.Şimdiden Türkiye'de 20 bin, dünyada 1.5 milyon üzerinde insanın yaşamını yitirmesi yılın değil, yüzyılın değil belki de binyılın olayı!Şampiyonlar Ligi'ndedemesi üzerine her iki takımın ortak tepkisiyle maçınyarıda kalıp 1 gün sonra değişen hakemlerle oynanması.Basketbol efsanesi Kobe'nin helikopter kazasıyla ölümü ve2020'nin şanssızlığı...30 Ocak'ta Sergen Yalçın'ın Vodafone Park'ta yaklaşık 25 bin taraftarın coşkulu tezahüratları arasında imza töreni yapması unutulmazlar arasına girdi. Böyle bir imza töreni bırakın bir hocayı, futbolcuya bile nasip olmamıştı.Başakşehir'in 4 büyükler arasından sıyrılıp şampiyon olabilen 6. takım unvanını alması yılın sürpriziydi.2020'deHavuzda üst üste kırdığırekorlarla gelecek adına da umut oldu.Başakşehir'in şampiyonluğu alkışlanacak bir olaydı.kupayı kaldırma başarısı gösterdi.İngiltere'deÇünkü bunun için tam 30 yıl beklediler. 30 yıllık özlem 2020 yılında son buldu.Cimnastikte Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'ın oluşturduğu Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu, Göksu Üçtaş Şanlı'nın yer aletinde Avrupa ikincisi olması alkışları hak etti.GalatasarayÖzkanTrabzonspor'a veTürk futboluna 80 yıllık ömrünü vermiş birfutbol bilgesini kaybettik.Pandeminin spora etkisi… Ertelenen ligler, EURO 2020, Olimpiyatlar, boş kalan tribünler… IRKÇILIĞA karşı dik duruş yılın alkışlanacak hareketiydi.PSG-Başakşehir maçında ırkçılığa hayır diyerek sahadan çekilenİki takımın bir gün sonra saha ortasında verdiği poz ise önemli bir spor fotoğrafı olarak kayıtlara geçti.Kobe Bryant ve Maradona'nın ölümü… Basketbol ve futbolun iki efsanesi aramızdan ayrıldı.Liverpool ve Başakşehir'in şampiyonlukları… Biri 30 yıl sonra, diğeri kurulduktan 6 yıl sonra mutlu sona ulaştı.Başakşehir futbol dünyasında kolay olmayan bir işi başardı. Son yıllarda kıyısına kadar gelip kaçırdığı şampiyonluk ipini bu kez göğüsledi. 6 yıllık tarihine 'Şampiyon takım' unvanını yazdırdı.Trabzon'un 2020'de çok yaklaştığı şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırması bordo-mavililer için bir yıkımdı. AncakTrabzonspor ve Türk futboluna hizmetleri asla unutulmayacak Özkan Sümer'in vefatının yanı sıra, Maradona ve Kobe Bryant'ın ölümleri spor dünyasını yasa boğdu.Pandemi 2020'nin gerçeği olarak sporu da etkiledi. Boş kalan tribünlerin yanı sıra karton taraftarlar, dijital taraftarlar gibi yeni yeni uygulamalarla tanıştık.2020'deHavuzda Emre Sakçı ve Merve Tuncel, cimnastikteDuygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabinave Eda Asar'ın yanı sıra Göksu Üçtaş Şanlı gururumuz oldular.