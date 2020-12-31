Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Diego Costa için transfer iddiası! Galatasaray Falcao'yu gönderip Diego Costa'yı getirecek mi?

Son dakika haberi: için iddiası! Falcao'yu gönderip Diego Costa'yı getirecek mi?

Son dakika haberleri... 'de devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kalak ekiplerinde hareketlilik artmaya başladı. Ocak ayında kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmeyi planlayan 'ın 1 numaralı gündemi ise . ile sözleşmesini fesheden yıldız golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı. ESPN muhabiri , Twitter hesabından Costa'nın sarı-kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:27 Son Güncelleme: 31.12.2020 09:28 ABONE OL
Son dakika: Diego Costa adım adım Galatasaray'a! Twitter'dan duyurdu

'de dönemi yaklaştıkça takımların listesindeki isimler de netleşiyor. 'ın gündeminde ise İspanyol yıldız var. Kolombiyalı Falcao'dan memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli golcü ile yollarını ayırmayı planlıyor. Falcao'nun yerine düşünülen isim ise Diego Costa. 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takıma imza atacağını ise ESPN muhabiri duyurdu.

Son dakika: Diego Costa adım adım Galatasaray'a! Twitter'dan duyurdu

TWITTER'DAN DUYURDU! DİEGO COSTA GALATASARAY'A

, 'nın kişisel sebepleri nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıklamıştı. Bir süredir golcü ismin peşinde olan sarı-kırmızılı takım, harekete geçti ve temasları hızlandırdı.

Son dakika: Diego Costa adım adım Galatasaray'a! Twitter'dan duyurdu

Geldiği günden beri beklediği verimi alamadığı Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanan , Kolombiyalı yerine İspanyol yıldıza kanca attı.

Son dakika: Diego Costa adım adım Galatasaray'a! Twitter'dan duyurdu

Transferin devre arasında gerçekleşeceği konuşulurken, ESPN muhabiri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Son dakika: Diego Costa adım adım Galatasaray'a! Twitter'dan duyurdu

Fusaro, 'nın 'a gideceğini ifade ederken, attığı tweet'e kum saati emojisi de koyarak transferde geri sayıma geçildiğini belirtti.

Son dakika: Diego Costa adım adım Galatasaray'a! Twitter'dan duyurdu

Cimbom, Costa'yı alırsa herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Son dakika: Diego Costa adım adım Galatasaray'a! Twitter'dan duyurdu

Sarı-kırmızılı takımın, Falcao'nun ardından Diagne'yi de göndermeyi planladığı belirtiliyor. Bu durumda bir golcü transferi daha gündeme gelebilir.

Son dakika: Diego Costa adım adım Galatasaray'a! Twitter'dan duyurdu

İŞTE FUSARO'NUN O TWEETİ...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayacak? 31 Aralık 2020 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın hamilelik pozlarına beğeni yağarken Gül Sunal'ın rahmetli eşine seslenişi herkesi duygulandırdı...
Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi Iraz Yıldız böyle görüntülendi!
BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam liste: Bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Emekli Ocak zammı son dakika gelişmesi: 2021 en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA HABERİ: Seren Serengil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Programdan böyle ayrıldı
Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: 2021 AGİ ve Asgari Ücret zammı ne kadar oldu?
Bakanlık son dakika duyurdu: İşte 13 soruda sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının tüm detayları...
Ünlü fenomen Danla Bilic'e son dakika şoku! Kameramanı ifşa etmişti...
SON DAKİKA | Bugün (31 Aralık) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Diego Costa için transfer iddiası! Galatasaray Falcao'yu gönderip Diego Costa'yı getirecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA