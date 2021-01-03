Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sol gözünde görüş arttı

Sol gözünde görüş arttı

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Sol gözünde görüş arttı
Galatasaraylı Omar'ın sağlık durumu ile ilgili dün kulüp doktoru Yener İnce ve futbolcu ile ilk andan itibaren ilgilenen Prof. Dr. Vedat Kaya tarafından yapıldı. Kaya şu bilgileri paylaştı: Ameliyattan çıkarak buraya geldik. İlk önce medikal tedaviye başladık. Görsel rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var. Gidişata göre her şey değişebilir. Şu ana kadar gelişmeler olumlu yönde. Görme her travmadan etkilenir. Bunu minimumda tutacak şekilde, doku yüzeyini düzeltmek için bir işlem yaptık. Sol göz daha iyi durumda sağ göz daha çok etkilenmiş durumda.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Çin'den gelen corona virüsü aşısı ile ilgili çok önemli gelişme! Aşı olan doktor açıkladı...
Seren Serengil annesi Nevin Serengil'i takipten çıkardı! Gülben Ergen hamlesini affetmedi...
Bakan Koca SON DAKİKA açıkladı: 2 Ocak Cumartesi Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte Türkiye korona tablosu
SON DAKİKA HABERİ: Bodrum'da vahşi cinayet! Ukraynalı Kristina Novytska feci şekilde ölü bulundu
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaşı zammı 2021 açıklanıyor! En düşük ve en yüksek memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 2 Ocak Milli Piyango Online ile Sayısal Loto hızlı bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı! Survivor’a bu sene kimler katılacak? Survivor ne zaman başlıyor?
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım! Ünlü çiftin pozları hayranlarını güldürdü
SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 2 Ocak bugün 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son Dakika Magazin Haberleri: Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı yılbaşı gecesi ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sol gözünde görüş arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA