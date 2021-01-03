Sol gözünde görüş arttı

Galatasaraylı Omar'ın sağlık durumu ile ilgili dün kulüp doktoruYener İnce ve futbolcu ile ilk andan itibaren ilgilenen Prof. Dr. VedatKaya tarafından yapıldı. Kaya şu bilgileripaylaştı: Ameliyattan çıkarak buraya geldik. İlk önce medikal tedaviye başladık. Görsel rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var. Gidişata göre her şey değişebilir. Şu ana kadar gelişmeler olumlu yönde. Görme her travmadan etkilenir. Bunu minimumda tutacak şekilde, doku yüzeyinidüzeltmek için bir işlem yaptık.Sol göz daha iyi durumda sağ gözdaha çok etkilenmiş durumda.