Sol gözünde görüş arttı

Galatasaraylı Omar'ın sağlık durumu ile ilgili dünve futbolcu ile ilk andan itibaren ilgilenentarafından yapıldı.Ameliyattan çıkarak buraya geldik. İlk önce medikal tedaviye başladık. Görsel rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var. Gidişata göre her şey değişebilir. Şu ana kadar gelişmeler olumlu yönde. Görme her travmadan etkilenir. Bunu minimumda tutacak şekilde,