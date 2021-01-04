Hızlı ve sorumsuz!

Galatasaray'ın Antalya ile golsüz berabere kaldığı maçta Falcao, yedek kulübesini çıldırttı. İkinci yarıda oyuna giren ancak 28 dakikada sakatlanan Kolombiyalı golcü, sağlık görevlilerinin kulübeye durumla ilgili bilgi vermesine fırsat tanımadan oyundan çıktı. Falcao bu aceleci tavrıyla yerine girecek Sekidika'nın ısınmasına da fırsat vermedi. Oyun 0-0 giderken Galatasaray 2 dakika 9 kişi oynamak zorunda kaldı. Teknik ekip, tecrübeli yıldızın bu sorumsuz tavrına, "Sakatlanıyorsun bari iki dakika sahada kal da oyuna girecek Sekidika'nın ısınması için zaman olsun!" tepkisini gösterdi.



1 AY DAHA YOK!

Sağ üst adalesindeki sakatlığı nükseden Falcao en az 4, en fazla 6 hafta forma giyemeyecek.