Önceliğimiz orta saha!

rabzonspor'a geldikten sonra 17 puan toplayan ve Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Abdullah Avcı, 2021'e galibiyetle başlamalarının güzel olduğunu söyledi. İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını vebelirten Avcı, transfer sorularına ise şu yanıtı verdi: "Trabzonspor'un eksiklerine göre net oyuncuya ihtiyacı var.Kulübümüzün bütçesini doğru ayarlayarak doğru oyuncular üzerinden hareket edeceğiz. Transferde her mevkiye oyuncu bakıyoruz ama öncelik neresi derseniz orta sahada sayısal olarak eksiklerimiz var."Kara gümrük karşısında sahadan galibiyet- görevi bırakmıştı. le ayrılan Trabzonspor, sezonun deplasman şut rekorunu kırdı. Geride kalan haftalarda Denizlispor ve Fenerbahçe mücadelelerinde 13'er şut atan bordo mavili ekip, Karagümrük karşısında 14 şutu rakip kaleye göndermeyi başardı.Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız maçın ardından, "İyi bir başlangıç yapamadık ama soyunma odasında hocamızla konuştuk ve yapmamız gerekenleri değerlendirdik. Hep birlikte yapmamız gerekeni yaptık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum özellikle ikinci yarıdaki oyun için. Tek hedefim gol atmak değil, ana hedefim takımıma fayda sağlamak" dedi.Ekuban'ın golünde ofsayta neden olan Nwakaeme, fileleri havalandırıp kendini affettirdi. En son 30 Kasım'daki Kasımpaşa maçında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen, sonrasında sessizliğe bürünen Nijeryalı oyuncu, 544 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Nwakaeme, Alexander Sörloth'u (24) da geride bırakarakBu sezon 4. golünü ağlara gönderirken, 2018-2019'da 10, 2019- 2020'de ise 11 kez fileleri havalandırmıştı.Trabzonspor, 9. dakikada Ekuban'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti ancak VAR'dan uyarı geldi. Ali Palabıyık pozisyonu tekrar izleyince Nwakaeme'nin ofsayta neden olduğunu tespit edip, golü iptal etti.