Önceliğimiz orta saha!

“2021’e galibiyetle başlamak güzel” diyen Avcı, transfer sorularına da şöyle yanıt verdi: “Her mevkiye oyuncu bakıyoruz ama öncelik orta saha. Bu bölgede sayısal olarak eksiklerimiz var.”
Giriş Tarihi: 4.1.2021ABONE OL
Trabzonspor'a geldikten sonra 17 puan toplayan ve Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Abdullah Avcı, 2021'e galibiyetle başlamalarının güzel olduğunu söyledi. İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını ve hücumkalitelerininde arttığını belirten Avcı, transfer sorularına ise şu yanıtı verdi: "Trabzonspor'un eksiklerine göre net oyuncuya ihtiyacı var. Bu ihtiyacıyöneticilerimiz de biliyor bizde biliyoruz ve bu doğrultudaçalışıyoruz. Kulübümüzün bütçesini doğru ayarlayarak doğru oyuncular üzerinden hareket edeceğiz. Transferde her mevkiye oyuncu bakıyoruz ama öncelik neresi derseniz orta sahada sayısal olarak eksiklerimiz var."
ŞUT REKORU
Kara gümrük karşısında sahadan galibiyet- görevi bırakmıştı. le ayrılan Trabzonspor, sezonun deplasman şut rekorunu kırdı. Geride kalan haftalarda Denizlispor ve Fenerbahçe mücadelelerinde 13'er şut atan bordo mavili ekip, Karagümrük karşısında 14 şutu rakip kaleye göndermeyi başardı.
'GEREKENİ YAPTIK'
Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız maçın ardından, "İyi bir başlangıç yapamadık ama soyunma odasında hocamızla konuştuk ve yapmamız gerekenleri değerlendirdik. Hep birlikte yapmamız gerekeni yaptık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum özellikle ikinci yarıdaki oyun için. Tek hedefim gol atmak değil, ana hedefim takımıma fayda sağlamak" dedi.
NWAKAEME SÖRLOTH'U GEÇTİ
Ekuban'ın golünde ofsayta neden olan Nwakaeme, fileleri havalandırıp kendini affettirdi. En son 30 Kasım'daki Kasımpaşa maçında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen, sonrasında sessizliğe bürünen Nijeryalı oyuncu, 544 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Nwakaeme, Alexander Sörloth'u (24) da geride bırakarak 25 golle 2018-2019 sezonundanbu yana Trabzonspor formasıylaSüper Lig'de en fazla gol atan oyuncuoldu. Bu sezon 4. golünü ağlara gönderirken, 2018-2019'da 10, 2019- 2020'de ise 11 kez fileleri havalandırmıştı.
SEVİNCİ OFSAYTA TAKILDI!
Trabzonspor, 9. dakikada Ekuban'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti ancak VAR'dan uyarı geldi. Ali Palabıyık pozisyonu tekrar izleyince Nwakaeme'nin ofsayta neden olduğunu tespit edip, golü iptal etti.