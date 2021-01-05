Ekuban varsa dert yok

Ganalı yıldızın gol attığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Trabzon 10 puan topladı
Giriş Tarihi: 5.1.2021ABONE OL
Trabzonspor'da Ekuban dertlere derman olmaya devam ediyor. Önceki hafta Galatasaray ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ekuban,Karagümrük karşısında89 dakikasahada kalıp1 gol atan 1 golüde ofsayt gerekçesiyle sayılmayanEkuban, maçın yıldızı seçildi. Ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan ve toplam 4 gole ulaşan Ganalı futbolcu Trabzonspor'un en etkili hücum gücü oldu. Trabzonspor, bu sezon Ekuban'ın gol attığı Erzurumspor, Ç.Rizespor veKaragümrük maçlarını kazanırken sadece Sivasspormaçı 1-1 sona ermişti.