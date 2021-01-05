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varsa dert yok

Ganalı yıldızın gol attığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Trabzon 10 puan topladı

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Ekuban varsa dert yok
Trabzonspor'da Ekuban dertlere derman olmaya devam ediyor. Önceki hafta Galatasaray ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ekuban, Karagümrük karşısında 89 dakika sahada kalıp 1 gol atan 1 golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Ekuban, maçın yıldızı seçildi. Ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan ve toplam 4 gole ulaşan Ganalı futbolcu Trabzonspor'un en etkili hücum gücü oldu. Trabzonspor, bu sezon Ekuban'ın gol attığı Erzurumspor, Ç.Rizespor ve Karagümrük maçlarını kazanırken sadece Sivasspor maçı 1-1 sona ermişti.

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Ekuban varsa dert yok
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