Sadık: Gerekirse kalede bile oynarım

Fenerbahçe'de Sadık sürprizi yaşandı. Novak, ayağındaki ağrı nedeniyle kadrodan çıkarken, Caner'in de olmamasından ötürü sol bekte kimse kalmadı. Sadık Çiftpınar kariyerinde ilk kez bu mevkide oynadı. Sergilediği performansla maçın yıldızlarından olan Sadık, "Benim için nerede oynadığım önemli değil. Bu arma için kaleye bile geçerim. Kazanmak çok önemliydi" yorumunu yaptı.
İSTANBUL'DA SERİSİ BİTTİ
Sarı-lacıvertlilerin İstanbul takımlarına karşı kazanamama serisi son buldu. Kanarya, düne kadar İstanbultakımlarına 'konuk olduğu' son4 Süper Lig maçında galibiyet yüzügöremezken 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetile sahaya çıkmıştı. Ancak Kasımpaşa galibiyeti 4 maçlık seriye nokta koydu.