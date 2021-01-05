Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sadık: Gerekirse kalede bile oynarım

Sadık: Gerekirse kalede bile oynarım

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Sadık: Gerekirse kalede bile oynarım
Fenerbahçe'de Sadık sürprizi yaşandı. Novak, ayağındaki ağrı nedeniyle kadrodan çıkarken, Caner'in de olmamasından ötürü sol bekte kimse kalmadı. Sadık Çiftpınar kariyerinde ilk kez bu mevkide oynadı. Sergilediği performansla maçın yıldızlarından olan Sadık, "Benim için nerede oynadığım önemli değil. Bu arma için kaleye bile geçerim. Kazanmak çok önemliydi" yorumunu yaptı.

İSTANBUL'DA SERİSİ BİTTİ
Sarı-lacıvertlilerin İstanbul takımlarına karşı kazanamama serisi son buldu. Kanarya, düne kadar İstanbul takımlarına 'konuk olduğu' son 4 Süper Lig maçında galibiyet yüzü göremezken 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile sahaya çıkmıştı. Ancak Kasımpaşa galibiyeti 4 maçlık seriye nokta koydu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika yüz yüze eğitim kararı! 81 ile yazı gönderildi...
Son dakika haberi: 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu? Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zammı oranı
Son dakika haberi: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor! Uzman isim tarih verdi...
Son Dakika Haberi: 2021 Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! İşte memur ve emeklilerin zamlı maaşları
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninden gelen fotoğraflar herkesi derinden yaraladı
SON DAKİKA: Meteoroloji'den hava durumu ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! Bu geceden itibaren İstanbul'da ve birçok ilde...
Emniyet'ten son dakika çok önemli WhatsApp uyarısı! Böyle bir mesaj gelirse hemen bunları yapın
MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılacak? Gözler yüz yüze eğitim açıklamasında!
SON DAKİKA HABERLER | Gülsüm Doğan'ın cesedi ormanda bu halde bulundu
İşte Murat Gezer’in yeni aşkı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadık: Gerekirse kalede bile oynarım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA