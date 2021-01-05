Sadık: Gerekirse kalede bile oynarım

Fenerbahçe'de Sadık sürprizi yaşandı. Novak, ayağındaki ağrı nedeniyle kadrodan çıkarken, Caner'in de olmamasından ötürü sol bekte kimse kalmadı. Sadık Çiftpınar kariyerinde ilk kez bu mevkide oynadı. Sergilediği performansla maçın yıldızlarından olan Sadık, "Benim için nerede oynadığım önemli değil. Bu arma için kaleye bile geçerim. Kazanmak çok önemliydi" yorumunu yaptı.Sarı-lacıvertlilerin İstanbul takımlarına karşı kazanamama serisi son buldu.Ancak Kasımpaşa galibiyeti 4 maçlık seriye nokta koydu.