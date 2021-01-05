Son dakika haberi: Fenerbahçe Osayı Samuel ile prensipte anlaştı! Kulübüyle görüşmeler sürüyor...

A Spor'da geçen son dakika haberine göre Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu Osayı Samuel ile anlaştı. QPR'de forma giyen kanat oyuncusu hakkında bilgiler peş peşe geliyor. Oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlıkları sürüyor. Bright Osayi-Samuel, geçen sezonki transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.
SON DAKİKA HABERİ: FENERBAHÇE'DEN TRANSFER HAMLESİ!
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Osayı Samuel ile anlaştığı iddia edildi. Bonservis bedeli konusunda QPR ile anlaşma zemini aranıyor.