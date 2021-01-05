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haberi: ile prensipte anlaştı! Kulübüyle görüşmeler sürüyor...

haberine göre Fenerbahç, 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Osaı Samuel ile anlaştı. 2020-21 sezonunda 21 maça çıkan bu maçların yirmisinde ilk 11'de forma giydi. 3 gol atıp 3 de asist yapan Osayı Samuel, ile anlaştı. İngiltere'den QPR ile oyuncunun bonservisi hakkında pazarlıklar yapılıyor. Son dakika haberinin detayları geliyor.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:10 Son Güncelleme: 5.1.2021 15:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe Osayı Samuel ile prensipte anlaştı! Kulübüyle görüşmeler sürüyor...

A Spor'da geçen son dakika haberine göre Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu Osayı Samuel ile anlaştı. QPR'de forma giyen kanat oyuncusu hakkında bilgiler peş peşe geliyor. Oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlıkları sürüyor. Bright Osayi-Samuel, geçen sezonki transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

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Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Osayı Samuel ile anlaştığı iddia edildi. Bonservis bedeli konusunda QPR ile anlaşma zemini aranıyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Osayı Samuel ile prensipte anlaştı! Kulübüyle görüşmeler sürüyor...
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