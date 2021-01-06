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Son dakika! 'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba

Son dakika transfer haberleri... Sezon başında istediği transferleri yapamayan Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından olması bekleniyor. Cimbom'da özellikle ve transferi olmazsa olmaz. ve ile yolların ayrılması durumunda ise transferi de gündeme gelecek. Transfer çalışmalarını sürdüren , ilk bombasını patlatmak üzere.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 10:10 Son Güncelleme: 6.1.2021 10:22 ABONE OL
Son dakika! Galatasaray'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba

transfer haberi: 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in istediği takviler çin çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, ilk transferi bitirmek üzere. transferinde sona gelen Cimbom, eski futbolcusu Onyekuru'yu kadrosuna katmak üzere. İşte transfere dair detaylar...

Son dakika! Galatasaray'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba

Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçirecek olan Sarı-Kırmızılılar'da çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Son dakika! Galatasaray'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba

Kadrosunu mutlaka hızlı bir oyuncusuyla güçlendirmeyi planlayan Fatih Terim'in öncelikli hedefi eski öğrencisi Henry Onyekuru...

Son dakika! Galatasaray'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba

2018-2019 ve 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak formasını giyen Nijeryalı oyuncu, bu kez Cim Bom'a bonservisiyle gelmeye çok yakın.

Son dakika! Galatasaray'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba

DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Futbol oynamak ve formumu korumak için Monaco'dan kesinlikle ayrılacağım" diyen 23 yaşındaki oyuncunun, 'ın ilgisi sebebiyle kendisine gelen diğer teklifleri reddettiği iddia edildi.

Son dakika! Galatasaray'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba

Fatih Terim'i babası gibi gören, Sarı-Kırmızılı taraftarların da adeta sevgilisi olan yıldız oyuncunun büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde transferinin sonuçlanması bekleniyor.

Son dakika! Galatasaray'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba

ZORUNLU SATIN ALMALI KİRALAMA...
Mustafa Cengiz ve ekibi de Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu için Monaco ile görüşmelerini iyice sıklaştırdı.

Son dakika! Galatasaray'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba

Yönetim, yıldız oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak isterken, rakam konusunda pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

Son dakika! Galatasaray'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba

YENİDEN DOĞMAK İSTİYOR
Onyekuru bu sezon yalnızca ligin ilk 4 haftasında forma giyebildi. Daha sonrasındaki 13 haftanın 2'sinde kulübede oturdu, 11'inde ise kadroya alınmadı.

Son dakika! Galatasaray'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba

Takvim'in haberine göre Monaco ile bir türlü yıldızı barışmayan Nijeryalı futbolcu, kendisini ispatladığı 'da yeniden doğmak istiyor.

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Son dakika! Galatasaray'dan transfer yağmuru! İşte ilk bomba
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