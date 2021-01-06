Son dakika: İngilizlerden Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi! O maçın ardından...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan için İngilizler yeniden harekete geçti. Son olarak yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma teklif ancak bir sonuç alamayan Crystal Palace, bu defa daha yüksek bir teklifle geldi. Sabah Spor'dan Volkan Demir'in özel haberine göre Ozan için yapılan teklif 10 milyon euro.