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Son dakika: İngilizlerden 'ye teklifi! O maçın ardından...

Son dakika haberi... 'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ekibi , devre arası transfer döneminde yeniden sarı-lacivertli ekibin kapısını çaldı. 'dan 'in özel haberine göre , bu kez 10 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Yönetim henüz son kararını vermezken, , ve arasonda yapılacak toplantının ardından transfer netlik kazanacak. Milli oyuncunun geleceği, 18. haftada oynanacak müsabakasının ardından belli olacak. İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 6.1.2021 01:21 Son Güncelleme: 6.1.2021 02:10 ABONE OL
Son dakika: İngilizlerden Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi! O maçın ardından...

SON DAKİKA: 'nin milli futbolcusu için İngilizler yeniden harekete geçti. Son olarak yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma teklif ancak bir sonuç alamayan , bu defa daha yüksek bir teklifle geldi. 'dan 'in özel haberine göre Ozan için yapılan teklif 10 milyon euro.

Son dakika: İngilizlerden Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi! O maçın ardından...

'nin başarılı orta saha oyuncusu 'a, İngiltere ekiplerinden teklif yaptı.

Son dakika: İngilizlerden Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi! O maçın ardından...

Sezon başında da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ancak kadrosuna katamayan , bu kez 10 milyon euro'luk teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

Son dakika: İngilizlerden Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi! O maçın ardından...

Yönetimin bu öneriye şu anda bir cevap vermediği bildirildi.

Son dakika: İngilizlerden Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi! O maçın ardından...

Başkanı , sportif direktör ve teknik direktör 'un ligin 18. haftasında oynanacak olan maçının ardından bir toplantı yapacağı ve konuyu masaya yatıracağı öğrenildi.

Son dakika: İngilizlerden Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi! O maçın ardından...

Onay çıkması takdirde , ekibine transfer olacak.

Son dakika: İngilizlerden Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi! O maçın ardından...

30 Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek olan Ozan, bu sezon oynadığı 14 lig maçında 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika: İngilizlerden Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi! O maçın ardından...
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