Son dakika: İngilizlerden Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi! O maçın ardından...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan için İngilizler yeniden harekete geçti. Son olarak yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma teklif ancak bir sonuç alamayan Crystal Palace, bu defa daha yüksek bir teklifle geldi. Sabah Spor'dan Volkan Demir'in özel haberine göre Ozan için yapılan teklif 10 milyon euro.
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace teklif yaptı.
Sezon başında da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ancak kadrosuna katamayan Palaca, bu kez 10 milyon euro'luk teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
Yönetimin bu öneriye şu anda bir cevap vermediği bildirildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un ligin 18. haftasında oynanacak olan BB Erzurumspor maçının ardından bir toplantı yapacağı ve konuyu masaya yatıracağı öğrenildi.
30 Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek olan Ozan, bu sezon oynadığı 14 lig maçında 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.