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, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Batuhan Karacakaya’nın mesleği ne?

Ekranların uzun soluklu programı, 'de heyecana devam ediyor. Yarışmacılar, ödül ve dokunulmazlık oyunları için kıyasıya bir performans ortaya koyarken belirli kişiler de ön plana çıkıyor. Ünlüler takımı yarışmacılarından Batuhan Karacakaya’da bunlardan birisi durumunda. Bu noktada, Merve Aydın’ın hayatı, yaşı, mesleği, Instagram hesabı ve memleketi gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki, 2021 Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte, Survivor Batuhan hakkında bilgiler

Giriş Tarihi: 12.1.2021 17:44 ABONE OL
Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Batuhan Karacakaya’nın mesleği ne?

Survivor 2021'de heyecan, yeni bölümler ile devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor. Hâl böyle olunca, her yeni bölümde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımı yarışmacısı olan Batuhan Karacakaya durumunda... Bu noktada, Batuhan Karacakaya'nın hayatı, yaşı, mesleği, Instagram hesabı, memleketi ve hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı olan Batuhan Karacakaya'nın hayatı hakkında diğer bilgiler ise şöyle;

SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya,1997 yılında dünyaya geldi. Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı. Batuhan Karacakaya boyu 1.82'dir ve kilosu ise 75'tir. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.

DİZİLERİ

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

FİLMLERİ

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012

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Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Batuhan Karacakaya’nın mesleği ne?
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