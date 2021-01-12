Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Batuhan Karacakaya’nın mesleği ne?

Survivor 2021'de heyecan, yeni bölümler ile devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor. Hâl böyle olunca, her yeni bölümde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımı yarışmacısı olan Batuhan Karacakaya durumunda... Bu noktada, Batuhan Karacakaya'nın hayatı, yaşı, mesleği, Instagram hesabı, memleketi ve hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.
Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı olan Batuhan Karacakaya'nın hayatı hakkında diğer bilgiler ise şöyle;
SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?
Batuhan Karacakaya,1997 yılında dünyaya geldi. Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı. Batuhan Karacakaya boyu 1.82'dir ve kilosu ise 75'tir. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.
DİZİLERİ
2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)
2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
FİLMLERİ
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012