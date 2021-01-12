Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Batuhan Karacakaya’nın mesleği ne?

Survivor 2021'de heyecan, yeni bölümler ile devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor. Hâl böyle olunca, her yeni bölümde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımı yarışmacısı olan Batuhan Karacakaya durumunda... Bu noktada, Batuhan Karacakaya'nın hayatı, yaşı, mesleği, Instagram hesabı, memleketi ve hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı olan Batuhan Karacakaya'nın hayatı hakkında diğer bilgiler ise şöyle;