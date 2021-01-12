Yeni Malatyaspor - Galatasaray ATV canlı izle! Galatasaray maçı ATV canlı izle...

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor, kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Kritik maç ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler ve Galatasaray taraftarları ATV canlı izle, Yeni Malatyaspor - Galatasaray canlı izle aramalarını sıklaştırdı. İki takımın ilk 11'leri, maçla ilgili kritik detaylar haberimizde...
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur karşılaşması ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. 20:45'te başlayacak müsabakanın hakemi Özgür Yankaya. Galatasaray'da Arda Turan maç kadrosunda yer almıyor.
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YENİ MALATYASPOR
İLK 11: ERTAÇ ÖZBİR, CHEBAKE, WALLACE, SEMİH KAYA, HADEBE, YOUSSOUF, ZEKİ YAVRU, FOFANA, ADEM BÜYÜK, UMUT BULUT, KUBİLAY KANATSIZKUŞ
GALATASARAY
İLLK 11: FATİH ÖZTÜRK, LINNES, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACHHİ, TAYLAN, BELHANDA, EMRE AKBABA, BABEL, DIAGNE