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- ! Galatasaray maçı ATV canlı izle...

! Süper Lig'de son maçında Gençlerbirliği karşısında 6 gollü galibiyet alan , 'a konuk oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkacak takımı belirleyecek müsabakada ilk 11'ler de belli oldu. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı canlı izle! İşte karşılaşma hakkındaki son bilgiler ve ATV canlı izleme linki...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 20:23 ABONE OL
Yeni Malatyaspor - Galatasaray ATV canlı izle! Galatasaray maçı ATV canlı izle...

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor, kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Kritik maç ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler ve Galatasaray taraftarları ATV canlı izle, Yeni Malatyaspor - Galatasaray canlı izle aramalarını sıklaştırdı. İki takımın ilk 11'leri, maçla ilgili kritik detaylar haberimizde...

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA? CANLI İZLE...

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur karşılaşması ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. 20:45'te başlayacak müsabakanın hakemi Özgür Yankaya. Galatasaray'da Arda Turan maç kadrosunda yer almıyor.

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YENİ MALATYASPOR

İLK 11: ERTAÇ ÖZBİR, CHEBAKE, WALLACE, SEMİH KAYA, HADEBE, YOUSSOUF, ZEKİ YAVRU, FOFANA, ADEM BÜYÜK, UMUT BULUT, KUBİLAY KANATSIZKUŞ

GALATASARAY

İLLK 11: FATİH ÖZTÜRK, LINNES, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACHHİ, TAYLAN, BELHANDA, EMRE AKBABA, BABEL, DIAGNE

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Yeni Malatyaspor - Galatasaray ATV canlı izle! Galatasaray maçı ATV canlı izle...
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