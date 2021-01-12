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maçları ile canlı izle: ve frekans bilgileri...

’nda son 16 turu heyecanı ekranlarında yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün, Bursaspor-Antalyaspor, Sivasspor-Adana Demirspor ve Yeni Malatya-Galatasaray maçları oynanacak. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası şölenine, A Spor ve Sabah.com.tr ekranlarından ortak olacaklar. Karşılaşmaları canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler, A Spor canlı izle ekranı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Haberimizden, A Spor canlı yayın izle ekranı bulabilir, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 12.1.2021 17:28 Son Güncelleme: 12.1.2021 17:34 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor ile canlı izle: A Spor canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı bugün Bursaspor-Antalyaspor karşılaşması ile açılırken, bugün oynanacak diğer iki maç Sivasspor-Adana Demirspor ve Yeni Malatya-Galatasaray maçları. Karşılaşmaları canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, 'A Spor canlı yayın ekranı naklen ve şifresiz izle' başlığı ile ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Haberimizden, A Spor canlı yayın izle ekranı bulabilir, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz…

A SPOR CANLI YAYIN NAKLEN VE ŞİFRESİZ İZLE!

Bu akşam oynanacak Bursaspor-Antalyaspor, Sivasspor-Adana Demirspor ve Yeni Malatya-Galatasaray maçları A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İşte A Spor canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri…

ASpor CANLI YAYIN

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

D-SMART: 80. kanal

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.

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Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor ile canlı izle: A Spor canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri...
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