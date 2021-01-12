Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor ile canlı izle: A Spor canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı bugün Bursaspor-Antalyaspor karşılaşması ile açılırken, bugün oynanacak diğer iki maç Sivasspor-Adana Demirspor ve Yeni Malatya-Galatasaray maçları. Karşılaşmaları canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, 'A Spor canlı yayın ekranı naklen ve şifresiz izle' başlığı ile ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Haberimizden, A Spor canlı yayın izle ekranı bulabilir, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz…
Bu akşam oynanacak Bursaspor-Antalyaspor, Sivasspor-Adana Demirspor ve Yeni Malatya-Galatasaray maçları A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İşte A Spor canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri…
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.