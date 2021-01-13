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kimdir? ’nin yeni transferi , hangi mevkide oynuyor?

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ara transferde döneminde de yeni oyuncuları takıma katmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil’in Pazartesi günü İstanbul’a geleceği belirtilirken, sarı lacivertli kulüp genç oyuncu ’i de kadrosuna kattı. Peki, Arda Güler kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi ve hangi mevkide oynuyor? İşte yanıtı;

Giriş Tarihi: 13.1.2021 16:49 ABONE OL
Arda Güler kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Arda Güler kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Transfer döneminin hareketli takımlardan olan Fenerbahçe genç yıldız Arda Güler'i A takıma kattı. Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Arda Güler'in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler'in katıldığı imza töreninde genç oyuncu kendisini Sarı-Lacivertli formaya bağlayan imzayı attı. Peki, Arda Güler kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Arda Güler kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, futbol hayatına Ankara'da başladı. Gençlerbirliği Kulübü'nde kendini gösteren genç Arda, 2019 yılında, 14 yaşındayken Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U-16 takımında yıldızı parlayan Arda Güler, Sarı-Lacivertli takım ile resmi sözleşme imzaladı.

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Arda Güler kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Arda Güler kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
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