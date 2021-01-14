Kale artık Muslera’nın

Ara transferde henüz hiçbir oyuncuya imza attıramayan Galatasaray'ın ilk takviyesi kesinleşti.Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği bildirildi. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek olan 34 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Denizlispor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacak.Sarı-kırmızılı kulüp, Fernando Muslera'nın yokluğuna rağmen bu sezon Süper Lig'de