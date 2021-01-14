Kale artık Muslera’nın

Ara transferde henüz hiçbir oyuncuya imza attıramayan Galatasaray'ın ilk takviyesi kesinleşti. Geçensezon ayağı kırılan FernandoMuslera kısa süre önceiyileşmiş ancak kasıkbölgesindeki ağrılarnedeniyle sahalara dönüşsüresi uzamıştı. Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği bildirildi. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek olan 34 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Denizlispor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacak. Deneyimli 1numaranın haftaya Denizlispormaçına 11'de çıkması ve kaleyitemelli olarak Okan Kocuk-Fatih Öztürk ikilisinden devralmasıplanlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Fernando Muslera'nın yokluğuna rağmen bu sezon Süper Lig'de kalesinde gördüğü14 golle ligin en az gol yiyentakımı durumunda.