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Son dakika: Eski Galatasaraylı 'nın o görüntüleri ortaya çıktı! "Eşimi aldattım boşanıyoruz"

Son dakika haberi... Bir dönem ülkemizde forması da giyen dünyaca ünlü eski yıldız , 10 yıllık eşi Diakate ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Fildişili eski golcünün, eşini bir başka kadınla aldattığı görüntüler ortaya çıktı. Hesabının hacklendiği belirtilen , söz konusu videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından hesabından bir açıklama yaparak, eşi ile ayrılacaklarını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.1.2021 11:01 Son Güncelleme: 15.1.2021 11:14 ABONE OL
Son dakika: Eski Galatasaraylı Drogba'nın o görüntüleri ortaya çıktı! Eşimi aldattım boşanıyoruz

Son dakika haberi... Dünya futboluna damga vuran isimlerden biri olan Drogba, eşi ile boşanıyor. Chelsea va Galatasaray'ın eski yıldızı, ayrılık kararını Instagram hesabından duyurdu. Ayrılığa sebep olan durum ise Drogba'nın eşini aldatması... Fildişili yıldız, bir başka kadınla görüntüleri ortaya çıkınca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Drogba'nın bir kadınla yataktaki görüntüleri sosyal medyaya sızdı. Videoda Drogba ile birlikte yatakta olan kadın, Fildişili eski futbolcuyu ısırıyor. Bunun üzerine de Drogba, "Pozitif! Beni ısırarak enfekte edecek" şeklinde bağırıyor.

Oyuncunun menajerinin açıklamasına göre Drogba'nın hesabı hacklendi ve görüntüler sosyal medyaya düştü. 2018 yılında futbola veda eden ve oynadığı dönemde milyonlarca taraftarın gönlünde taht kuran Drogba, bu olayın ardından ülkesinde büyük eleştiriler aldı.

Yaşanan sürecin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan futbolcu, Lalla Diakate ile birlikte 10 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını ve artık sadece çocuklarını düşündüklerini ifade etti.

Drogba'nın Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Özel hayatımı tartışma alışkanlığım yok. Ancak bugün medyada yer alan spekülasyonlar nedeniyle, Lalla ile birlikte geçen 20 yılın ardından ne yazık ki zor bir karar aldığımızı teyit edebilirim. Her zaman temel önceliklerimiz çocuklarımızı ve ailemizin özel hayatını korumak olmuştur. Tanrı seni korusun"

20 yıldır beraber olan Drogba-Lalla çifti 2011 yılında evlenmişti.

Kariyeri büyük başarılarla dolu olan Drogba; Marsilya, Chelsea, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giydi.

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Son dakika: Eski Galatasaraylı Drogba'nın o görüntüleri ortaya çıktı! "Eşimi aldattım boşanıyoruz"
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