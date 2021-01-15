Son dakika: Eski Galatasaraylı Drogba'nın o görüntüleri ortaya çıktı! "Eşimi aldattım boşanıyoruz"

Drogba'nın Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Özel hayatımı tartışma alışkanlığım yok. Ancak bugün medyada yer alan spekülasyonlar nedeniyle, Lalla ile birlikte geçen 20 yılın ardından ne yazık ki zor bir karar aldığımızı teyit edebilirim. Her zaman temel önceliklerimiz çocuklarımızı ve ailemizin özel hayatını korumak olmuştur. Tanrı seni korusun"

20 yıldır beraber olan Drogba-Lalla çifti 2011 yılında evlenmişti.