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Son dakika: 'nin gözdesi , sözleşme feshi konusunda ile anlaştı

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız futbolcu konusunda son dakika haberi geldi. 32 yaşındaki Türk asıllı yıldız, kulübü ile sözleşmesinin feshi için anlaşma sağladığı iddia edildi. önümüzdeki günlerde 'ye gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor...

Giriş Tarihi: 16.1.2021 14:02 Son Güncelleme: 16.1.2021 14:34 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Özil, sözleşme feshi konusunda Arsenal ile anlaştı

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız futbolcu Mesut Özil, İngiliz kulübü Arsenal ile sözleşmesinin feshi için Arsenal ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Fenerbahçe'de transfer gündeminde olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil kulübü Arsenal ile sözleşme feshi için anlaşmaya vardı. The Athletic'te yer alan habere göre Mesut Özil ve Arsenal, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardığını, Mesut Özil'in hafta sonu İstanbul'a geleceği belirtildi.

The Athletic'te yer alan haberde, 32 yaşındaki Mesut Özil'in bu hafta sonu Fenerbahçe'ye transferinin tamamlanmasının beklendiği de ifade edildi. Mesut Özil'in sezon sonuna kadar alacağı olan 7 milyon sterlinlik rakam üzerinden Arsenal ile bir anlaşma sağladığı belirtildi.

NE DEDİLER?

Mesut Özil'in transferi ile ilgili konuşan Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ise şunları söylemişti. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, "Şartlar elverdiği biçimde 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz. Mesut Özil sürecini hep birlikte izleyeceğiz." demişti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Eğer bu transfer olursa ilk defa böyle bir şey olacak. Camia adına da başkan adına da çok pozitif bakıyorum fakat kolay da görmüyorum. Bizim kendimize göre planlarımız var. Mesut'un da kulübüyle bir sözleşmesi var. Mesut çok büyük bir yıldız. Hangi takımda oynarsa oynasın 2 maçtan birinde gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın. Mesut'un kendi çocukluk hayalinin içinde olması ve Fenerbahçe'nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı." ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Özil, sözleşme feshi konusunda Arsenal ile anlaştı
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