Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Hem Fenerbahçe'den hem Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım!

SON DAKİKA! Hem 'den hem 'den heyecanlandıran paylaşım!

Son dakika: Ara transfer döneminde dört gözle 'in takıma katılmasın bekleyen Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran paylaşımlar geldi. Sarı lacivertli takım, sosyal medya hesabından "Gel Gündüzle Gece Olalım" paylaşımıyla transfer fitilini ateşledi. Mesut Özil de bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve tweet'i alıntılayarak, sarı lacivert emoji ve kum saati kullandı. Öte yandan Mesut Özil, ise renklerini taşıyan profil resmini, 'nin renkleri sarı laciverte çevirdi.

Giriş Tarihi: 16.1.2021 19:29 Son Güncelleme: 16.1.2021 19:44 ABONE OL
SON DAKİKA! Hem Fenerbahçe'den hem Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini resmen duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, resmi hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a çağırdı. Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.

MESUT ÖZİL PAYLAŞIMI ALINTILADI!
Mesut Özil, Fenerbahçe'nin bu paylaşımını alıntılayarak, sarı lacivert emoji ile kum saati kullandı.

GELİŞ GÜNÜ YARIN BELLİ OLACAK

32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut'un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

MESUT ÖZİL BİR HEYECAN DAHA YARATTI

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil'in, ağabeyi Mutlu Özil'in Fenerbahçe paylaşımını beğenmesi heyecan yarattı. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından ''Elhamdulillah 10'' yazıp Fenerbahçe logosunu paylaştı. Mesut Özil'in de bu paylaşımı beğenmesi Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

İŞTE MESUT ÖZİL'İN YENİ PROFİL FOTOĞRAFI

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'un canlı yayınını bastı! Oğuzhan Koç'un utangaç halleri sosyal medyada çok konuşuldu!
Son Dakika Haberi: Seren Serengil tanınmaz halde! Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'in son hali şoke etti!
Şeyma Subaşı'ndan son dakika haberi: Şeyma Subaşı sevgilisinin yüzünü gösterdi ama dikkatleri saati çekti! Mısırlı aşkından servet değerinde hediye
Son dakika haberi | İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İstanbul'da kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak...
Meteoroloji'den son dakika: İstanbul'da şiddetli kar yağışı bekleniyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? (16 Ocak hava durumu)
Son dakika haber: MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor, nereler açık?
SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 16-17 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı saatleri: Yasaklar ne zaman bitecek?
Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
SON DAKİKA: Kod adı: Silici... Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Hem Fenerbahçe'den hem Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA