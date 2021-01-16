SON DAKİKA! Hem Fenerbahçe'den hem Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini resmen duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, resmi hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a çağırdı. Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.



