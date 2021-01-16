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Son dakika: transferinde sona geldi!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor bir süredir peşinde koştuğı Arjantinli yıldız transferinde son noktaya geldi. Kulübü ile bağlarını koparması beklenen 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu için Bordo-mavili ekip, sözleşmeyi hazırlayıp Perez'e gönderdi. İşte transferin detayları...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 16.1.2021 10:21 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Enzo Perez transferinde sona geldi!

Trabzonspor yönetimi, uzun süredir temasta olduğu Enzo Perez'e, "Kulübünle sorunu çözüp, Türkiye'ye gel" davetinde bulundu. Bordo-mavililer, Arjantinli yıldızı ne kadar çok istediğini göstermek için de daha önce prensipte anlaşma sağlanan tüm şartları yazılı hale getirdi ve resmi sözleşmeyi imzalaması için oyuncuya gönderdi.

1.3 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro imza parası karşılığında 1.5 yıllık olacak kontrata 'Evet' diyen 34 yaşındaki ön libero, iki gündür kulübü River Plate ile serbest çıkış için görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada Perez'in önceki gün Arjantin'de çocukluk arkadaşları ile bir araya geldiği ve veda yemeği yediği öğrenildi.

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Son dakika: Trabzonspor Enzo Perez transferinde sona geldi!
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