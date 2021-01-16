Son dakika: Trabzonspor Enzo Perez transferinde sona geldi!

1.3 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro imza parası karşılığında 1.5 yıllık olacak kontrata 'Evet' diyen 34 yaşındaki ön libero, iki gündür kulübü River Plate ile serbest çıkış için görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada Perez'in önceki gün Arjantin'de çocukluk arkadaşları ile bir araya geldiği ve veda yemeği yediği öğrenildi.