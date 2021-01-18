Usta isimden Fenerbahçe yorumu! "Yürüye yürüye kazandılar"

MURAT ÖZBOSTAN | YÜRÜYE YÜRÜYE KAZANDI

İlk gole kadar Fenerbahçe sıkıntı yaşadı. Ama kaliteli ve yıldız ayaklara sahip Fenerbahçe attığı golle Ankaragücü'nün direncini kırdı. Başkent ekibinin kalecisinin de büyük hatasıyla öne geçen Kanarya ikinci golle rahatladı.. Bundan sonrasında maç formaliteye döndü.. Özetle Fenerbahçe yürüye yürüye kazandı.. Önemli olan da su saatten sonra 3 puan almak.. Çok sıkışık bir maç programı içerisinde kim ayakta kalırsa şu süreçte şampiyonluğu da o takım ulaşır.. Mesut Özil transferiyle motivasyon anlamında zirveye çıkan sarı lacivertli takım, bu gece golcüleriyle fişi çekti. Forvet hattında işler artık tıkır tıkır işliyor.. Takımda çok eksiğe rağmen...

