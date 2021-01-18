Usta isimden Fenerbahçe yorumu! "Yürüye yürüye kazandılar"

Süper Lig'de 6 maçta 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, toparlanmasını bildi ve son 5 maçta 15 puan topladı. Sarı lacivertli takım sırasıyla, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü devirdi. Gösterdiği performansla tekrar zirveye tırmanan Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasındaki Ankaragücü galibiyetiyle, lider Beşiktaş ile puanları eşitedi ve zirveye ortak oldu. Öte yandan sarı lacivertli takım, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesini de fırsat bilerek puan farkını 5'e çıkardı. Sabah Spor'un usta yazarları Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçı yorumladı.
MURAT ÖZBOSTAN | YÜRÜYE YÜRÜYE KAZANDI
İlk gole kadar Fenerbahçe sıkıntı yaşadı. Ama kaliteli ve yıldız ayaklara sahip Fenerbahçe attığı golle Ankaragücü'nün direncini kırdı. Başkent ekibinin kalecisinin de büyük hatasıyla öne geçen Kanarya ikinci golle rahatladı.. Bundan sonrasında maç formaliteye döndü.. Özetle Fenerbahçe yürüye yürüye kazandı.. Önemli olan da su saatten sonra 3 puan almak.. Çok sıkışık bir maç programı içerisinde kim ayakta kalırsa şu süreçte şampiyonluğu da o takım ulaşır.. Mesut Özil transferiyle motivasyon anlamında zirveye çıkan sarı lacivertli takım, bu gece golcüleriyle fişi çekti. Forvet hattında işler artık tıkır tıkır işliyor.. Takımda çok eksiğe rağmen...
ÖMER ÜRÜNDÜL... | AĞIR YÜKÜ 3 KİŞİ ÇEKTİ
F.Bahçe'nin dünkü futbolu farklı galibiyete rağmen kesinlikle olumlu değil. Valencia, Samatta ve Thiam rakibin hatalarını değerlendirerek birer gol attılar. Ama onun dışında fiziki yetersizlikten oyuna katkıları çok azdı. Zaten ikisi de sakatlık problemiyle karşılaştı. Fenerbahçe'de bu akşam 3 kişi ağır yükü çekti. Sangare, Gustavo ve Ozan. Bu arada Mert Hakan'dan sonra Ozan'ın da cezalı duruma düşmesi. Sivas deplasmanı için ciddi bir tehlikedir. Ankaragücü mücadele etmeye çalışıyor ama yetersiz.
BÜLENT TİMURLENK | BU OYUN SİVAS'TA YETMEZ
Bu oyun Sivas deplasmanına yeter mi? Elbette yetmez... Ama beşte beş yapan Fenerbahçe'nin Sivas'tan üç puanla çıktığı taktirde önünde iki iç saha maçı var. Önce Kayserispor sonra Çaykur Rize... Bu geniş kadro Mesut sahne almadan önce de Hatay deplasmanına zirve ortağı olarak gider.