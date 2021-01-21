Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergio Agüero koronavirüse yakalandı!

koronavirüse yakalandı!

ekibi 'de forma giyen Arjantinli golcü futbolcu 'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı. Bu sezon Manchester City'de düzenli forma şansı bulamayan , 9 maça çıktı ve 2 gol attı.

AA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 19:45 ABONE OL
Sergio Agüero koronavirüse yakalandı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Arjantinli golcü futbolcu Sergio Agüero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Twitter'dan açıklamada bulunan Agüero, "Kovid-19 tanılı bir kişiyle yakın temasımın ardından bir süredir izolasyon sürecindeydim. Son yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı. Bazı semptomlar gösteriyorum. Doktor tavsiyelerine uyarak iyileşmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester City'de düzenli forma şansı bulamayan Agüero, 9 maça çıktı ve 2 gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den SON DAKİKA açıklaması geldi: Yüz yüze eğitim için tarih verildi! Peki Okullar ne zaman açılacak?
Jandarma Uzman Erbaş alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte JGK 5 bin Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu ve formu!
Son dakika haberi: Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun hastalığı korkuttu! Ölüm riski var!
Son dakika: Milli yıldız İrfan Can Kahveci Galatasaray'da! 4.5 senelik anlaşma imzalanacak... (Sabah.com.tr Özel)
Son dakika haberi: Galatasaray'da Onyekuru transferi mutlu sonla bitti! Fenerbahçe de nabız yoklamıştı...
Son dakika: Tuba Büyüküstün'den ilk açıklama geldi! Tuba Büyüküstün 7 yıl sonra yeniden Engin Akyürek ile partner oluyor...
Son dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Ozan Tufan konusunda flaş gelişme! Ozan sezon sonuna kadar...
SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı saatleri: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman kalkacak?
MEB 2021 e-karneler ne zaman verilecek? e okul giriş ekranı ile dijital karne notları nasıl ve nereden görüntülenecek?
Son dakika haberi: CHP’den şaka gibi tacizciyi aklama komisyonu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergio Agüero koronavirüse yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA