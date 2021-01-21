Son dakika: Abdülkadir Ömür ameliyat oldu! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

SON DAKİKA: TRABZONSPOR'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI!

Sağ ayak bileğinde kırık meydana gelen Abdülkadir Ömür, İstanbul'da özel bir hastanede bugün ameliyat oldu. Oyuncunun ameliyatının iyi geçtiği ve 3 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada;"Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan futbolcumuz Abdülkadir Ömür başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat olduğu İstanbul'daki hastanede bir süre daha tedavi süreci devam edecek olan oyuncumuzun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek moral verdi." ifadelerine yer verildi.