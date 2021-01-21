Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hulk transferinde Beşiktaş'a biri Süper Lig'den iki rakip!

Son dakika: Hulk transferinde 'a biri 'den iki rakip!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız, Hulk transferinde biri 'den iki rakip çıktı. Gelen son dakika bilgisine göre da Brezilyalı golcüye talip oldu. Yıldız isim için aynı zamanda eski kulübü ’nun da devreye girdiği kaydedildi. Beşiktaş İkinci Başkanı , "Hulk önemli futbolcu bu tartışmaya kapalı. Kendisiyle temaslarımız oldu. Şartlarımıza uyarsa transferini düşünebiliriz." İşte Hulk transferinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 21.1.2021 18:29 Son Güncelleme: 21.1.2021 18:40 ABONE OL
Son dakika: Hulk transferinde Beşiktaş'a biri Süper Lig'den iki rakip!

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız, Hulk transferinde biri Süper Lig'den iki rakip çıktı. 34 yaşındaki yıldız ocak ayında Çin ekibi Shanghai SIPG ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsünü almıştı. Gelen son dakika bilgisine göre Trabzonspor da Brezilyalı golcüye talip oldu. Yıldız isim için aynı zamanda eski kulübü Porto'nun da devreye girdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendiği maçın ardındanm konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Emre Kocadağ, "Hulk önemli futbolcu bu tartışmaya kapalı. Kendisiyle temaslarımız oldu. Şartlarımıza uyarsa transferini düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hulk, 4.5 sezon formasını giydiği Çin ekibi Shanghai SIPG'de 145 maçta 76 gol atıp 54 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den SON DAKİKA açıklaması geldi: Yüz yüze eğitim için tarih verildi! Peki Okullar ne zaman açılacak?
Jandarma Uzman Erbaş alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte JGK 5 bin Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu ve formu!
Son dakika haberi: Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun hastalığı korkuttu! Ölüm riski var!
Son dakika: Milli yıldız İrfan Can Kahveci Galatasaray'da! 4.5 senelik anlaşma imzalanacak... (Sabah.com.tr Özel)
Son dakika haberi: Galatasaray'da Onyekuru transferi mutlu sonla bitti! Fenerbahçe de nabız yoklamıştı...
Son dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Ozan Tufan konusunda flaş gelişme! Ozan sezon sonuna kadar...
Son dakika: Tuba Büyüküstün'den ilk açıklama geldi! Tuba Büyüküstün 7 yıl sonra yeniden Engin Akyürek ile partner oluyor...
SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı saatleri: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman kalkacak?
Son dakika haberi: CHP’den şaka gibi tacizciyi aklama komisyonu!
MEB 2021 e-karneler ne zaman verilecek? e okul giriş ekranı ile dijital karne notları nasıl ve nereden görüntülenecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hulk transferinde Beşiktaş'a biri Süper Lig'den iki rakip!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA