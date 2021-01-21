Zenit Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Turkish Airlines Euroleague'de haftanın maçı Zenit Anadolu Efes!

'Anadolu Efes Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak' sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Turkish Airlines EurolEague'in 21. haftasında deplasmanda Zenit'le karşılaşacak olan Anadolu Efes'in 11 galibiyet, 9 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, THY Eurolig 21. hafta karşılaşması Anadolu Efes Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, bu akşamki maç hakkında tüm detaylar!

ZENİT - ANADOLU EFES MAÇI BU AKŞAM!

Euroleague tarafından "haftanın maçı" olarak seçilen ve Rusya'da Sibur Arena'da oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak, beIN Sports Haber üzerinden canlı yayınlanacak.