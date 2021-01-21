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maçı ne zaman, saat kaçta? Turkish Airlines 'de haftanın maçı Zenit !

Turkish Airlines 'in 21. haftası, maçına sahne olacak. Rusya temsilcisi Zenit'in sahasında oynanacak maçta , galibiyet sayısını 12'ye yükseltmek istiyor. Averaj ile 7. sırada bulunanan Anadolu Efes'in rakibi Zenit ise 4. sırada. Peki, bu akşam oynanacak maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Bu başlık altında, Anadolu Efes Zenit maçı hakkında merak edilenler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 18:28 ABONE OL
Zenit Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Turkish Airlines Euroleague'de haftanın maçı Zenit Anadolu Efes!

'Anadolu Efes Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak' sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Turkish Airlines EurolEague'in 21. haftasında deplasmanda Zenit'le karşılaşacak olan Anadolu Efes'in 11 galibiyet, 9 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, THY Eurolig 21. hafta karşılaşması Anadolu Efes Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, bu akşamki maç hakkında tüm detaylar!

ZENİT - ANADOLU EFES MAÇI BU AKŞAM!

Euroleague tarafından "haftanın maçı" olarak seçilen ve Rusya'da Sibur Arena'da oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak, beIN Sports Haber üzerinden canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes ile Zenit St Petersburg, Avrupa kupalarında bugüne kadar iki kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan iki karşılaşmada temsilcimiz bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti. Takımımız Zenit St Petersburg ile ilk kez deplasmanda mücadele edecek.

Anadolu Efes Avrupa'daki 707. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Euroleague'de ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

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Zenit Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Turkish Airlines Euroleague'de haftanın maçı Zenit Anadolu Efes!
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