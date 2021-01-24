Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından flaş sözler! "Fatih Terim fazla sabırlı"

ÖMER ÜRÜNDÜL - G.SARAY DOMİNE ETTİ
G.Saray Malatya'da ilk devre oyunu domino eden taraftı. Topa sürekli sahip oldular. Ofansif girişimlerde sahayı geniş tutarak her iki kanatları da kullanırken orta saha çeşitlemeleriyle değişik varyasyonları da ihmal etmediler.
Sadece Emre Kılıç ile kaçan bir pozisyon dışında üretkenliği sağlanamamasının iki önemli nedeni vardı. Biri; zeminin çok kötü olması. İkincisi ise; Malatyaspor'un geriden çıkarken G.Saray'ın preste alışılmış pusuya yatma tuzağına düşmeyip topları uzun kullanmalarıydı.
BÜLENT TİMURLENK - ZEMİNİ BEĞENDİM!
Fatih Terim değişiklikler için fazla sabırlı, 5 değişikliğin olduğu sezonda bugün de bir ilk değil. Arda ve Belhanda'nın çıkışı sonrası Babel'in uzaktan şutuyla gelen golün kenardan gelenlerle de bir alakası yok. G.Saray yarışta 3 maçta kapanacak bir marjı önleyip kazandı.
Malatya'daki kötü zemini beğendim!.. Türkiye Futbol Federasyonu'nun her konudaki icraatları ve kararlarının kalitesine ve sonucuna bakarsak Malatya'daki zemin idare ederdi. Ne kadar Federasyon, o kadar zemin!..
AHMET ÇAKAR - EŞEĞİ YÜRÜTSEN MENÜSKÜS OLURDU
Galatasaray çamurdan altın değerinde üç puanı son anda çıkardı. Eşeği yürütsen menüsküs olurdu. Tabii ki böyle sahalar pas yapan, kaliteli oyunculara sahip takımın aleyhine.
Bugün de öyle oldu. Galatasaray istediklerinin birçoğunu yapamadı. Bazı oyuncular var mı yok mu belli değil. Emre Akbaba, Belhanda inanılmaz kötü oynadılar. Arda yorulana kadar didindi durdu.