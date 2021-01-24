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- maçının ardından flaş sözler! " fazla sabırlı"

Son dakika haberleri... 'de ve 'yi yakından takip eden Galatasaray, 21. haftada deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılı takım, 88. dakikada yıldızı 'in ceza sahası dışından attığı golle rakibini 1-0 yendi ve 3 puana alan taraf oldu. 'un usta isimleri Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 24.1.2021 19:11 Son Güncelleme: 24.1.2021 19:52 ABONE OL
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından flaş sözler! Fatih Terim fazla sabırlı

ÖMER ÜRÜNDÜL - G.SARAY DOMİNE ETTİ

G.Saray Malatya'da ilk devre oyunu domino eden taraftı. Topa sürekli sahip oldular. Ofansif girişimlerde sahayı geniş tutarak her iki kanatları da kullanırken orta saha çeşitlemeleriyle değişik varyasyonları da ihmal etmediler.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından flaş sözler! Fatih Terim fazla sabırlı

Sadece Emre Kılıç ile kaçan bir pozisyon dışında üretkenliği sağlanamamasının iki önemli nedeni vardı. Biri; zeminin çok kötü olması. İkincisi ise; Malatyaspor'un geriden çıkarken G.Saray'ın preste alışılmış pusuya yatma tuzağına düşmeyip topları uzun kullanmalarıydı.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından flaş sözler! Fatih Terim fazla sabırlı

BÜLENT TİMURLENK - ZEMİNİ BEĞENDİM!

değişiklikler için fazla sabırlı, 5 değişikliğin olduğu sezonda bugün de bir ilk değil. Arda ve Belhanda'nın çıkışı sonrası Babel'in uzaktan şutuyla gelen golün kenardan gelenlerle de bir alakası yok. G.Saray yarışta 3 maçta kapanacak bir marjı önleyip kazandı.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından flaş sözler! Fatih Terim fazla sabırlı

Malatya'daki kötü zemini beğendim!.. Türkiye Futbol Federasyonu'nun her konudaki icraatları ve kararlarının kalitesine ve sonucuna bakarsak Malatya'daki zemin idare ederdi. Ne kadar Federasyon, o kadar zemin!..

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından flaş sözler! Fatih Terim fazla sabırlı

AHMET ÇAKAR - EŞEĞİ YÜRÜTSEN MENÜSKÜS OLURDU

çamurdan altın değerinde üç puanı son anda çıkardı. Eşeği yürütsen menüsküs olurdu. Tabii ki böyle sahalar pas yapan, kaliteli oyunculara sahip takımın aleyhine.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından flaş sözler! Fatih Terim fazla sabırlı

Bugün de öyle oldu. istediklerinin birçoğunu yapamadı. Bazı oyuncular var mı yok mu belli değil. Emre Akbaba, Belhanda inanılmaz kötü oynadılar. Arda yorulana kadar didindi durdu.

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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından flaş sözler! "Fatih Terim fazla sabırlı"
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