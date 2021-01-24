Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından flaş sözler! "Fatih Terim fazla sabırlı"

Sadece Emre Kılıç ile kaçan bir pozisyon dışında üretkenliği sağlanamamasının iki önemli nedeni vardı. Biri; zeminin çok kötü olması. İkincisi ise; Malatyaspor'un geriden çıkarken G.Saray'ın preste alışılmış pusuya yatma tuzağına düşmeyip topları uzun kullanmalarıydı.