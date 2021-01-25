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Son dakika: 'dan 'ın peşinde...

Son dakika haberleri... Teknik direktörlük koltuğuna 'yı getirdikten sonra çıkışa geçen ve ligin ilk yarısını 33 puanla beşinci sırada kapatan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha rotasyonu için 'nden 'i kadrosuna katan bordo mavili takım bir genç yıldız adayını daha gündemine aldı. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 25.1.2021 12:20 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın peşinde...

Transfer haberi: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar sadece Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan bordo mavili takım ikinci transferini de yine orta sahaya yapacak.

Takımın başına geçtiği dönemde "Trabzonspor'da rekabet ortamı olmalı" diyen Abdullah Avcı, orta sahaya bir transfer daha istiyor.

Bu transfer için çalışmalara başlayan Trabzonspor, Eskişehirspor kulübünden Mehmet Özcan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.

Eskişehir'in geçmişten kalan borçları nedeniyle bu oyuncuyu Trabzon'a vermeye sıcak baktığı ifade edilirken, Eskişehirspor kulübü başkanı Mustafa Aygören de bu iddiaları doğruladı.

Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan Mehmet Özcan, 84 maçta 2 gol 3 asistlik katkı sundu.

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Son dakika: Trabzonspor Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın peşinde...
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