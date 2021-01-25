Son dakika: Trabzonspor Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın peşinde...

Transfer haberi: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar sadece Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan bordo mavili takım ikinci transferini de yine orta sahaya yapacak.
Takımın başına geçtiği dönemde "Trabzonspor'da rekabet ortamı olmalı" diyen Abdullah Avcı, orta sahaya bir transfer daha istiyor.
Bu transfer için çalışmalara başlayan Trabzonspor, Eskişehirspor kulübünden Mehmet Özcan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.
Eskişehir'in geçmişten kalan borçları nedeniyle bu oyuncuyu Trabzon'a vermeye sıcak baktığı ifade edilirken, Eskişehirspor kulübü başkanı Mustafa Aygören de bu iddiaları doğruladı.
Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan Mehmet Özcan, 84 maçta 2 gol 3 asistlik katkı sundu.